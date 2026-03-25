Gazul care va veni, dar mai tîrziu

O veste bună pentru locuitorii comunei Dumbrăveni, una dintre cele mai dezvoltate localități din județul Suceava, a fost adusă de primarul Ioan Pavăl. Primarul, care a făcut multe lucruri bune în timpul mandatelor sale, a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru rețeaua de gaz metan din comună prin ”Anghel Saligny”. În conferința de presă în care a anunțat semnarea contractului, domnul Pavăl a dat de înțeles că localnicii s-ar putea bucura de prezența gazului metan în instalațiile de alimentare a aragazelor și a centralelor termice undeva la jumătatea anului 2028, adică fix atunci cînd ar urma să aibă loc alegerile pentru primărie.

Numai că este greu spre foarte greu de crezut că acest lucru se va întîmpla, pentru că anul acesta va fi ”pierdut” cu proiectarea. Pentru acest an, Guvernul alocă fonduri doar pentru proiectele realizate în proporție mare spre foarte mare și nicidecum pentru lucrări pentru care nu s-a săpat nici măcar un șanț. La situația existentă în țară și pe Pămîntul ăsta mare, și la cît de tîrziu a fost aprobat bugetul pentru anul în curs, e puțin probabil ca în 2027 să se aloce foarte mulți bani pentru comuna Dumbrăveni, pentru o rețea de gaz care ar trebui să deservească peste 2.000 de gospodării.

Domnul Pavăl, om cu experiență politică, administrativă și de viață, probabil că este conștient că șansele ca Dumbrăveniul să aibă gaz la jumătatea lui 2028 tind spre zero, însă a bătut toba și a creat speranțe fiindcă a traversat o perioadă în care despre domnia sa și despre Primăria pe care o conduce nu au apărut știri și comentarii tocmai măgulitoare.

