Cătălin Nechifor, fost europarlamentar de Suceava, despre protestele ”Blocați totul!” din Franța, desfășurate.

”Franța nu mai e ce a fost. Franța s-a schimbat profund ca și structură a populației. Au avut o infuzie majoră de capital uman din țările magrebiene, din alte părți, din România, din Estul Europei. Acum, ca o paranteză, noi am pus moțiunile (cele patru moțiuni împotriva Guvernului Bolojan – n.r.) și a picat Guvernul Franței. Ceea ce era, cumva, de așteptat, însă trist a fost că a plecat și șeful statului major, un semnal extrem de grav. Semnalul e prost pentru locul acesta vest-european la care noi ne uitam tot timpul, așa, cumva cu jind. Noi eram micul Paris, la București, Franța, apropiată de noi, modelul francez în foarte multe segmente, inclusiv în contabilitate și administrație publică preluat. Și iată că Franța e la a V-a Republică, tot s-au schimbat diverse tipuri de organizare statală, au avut și revoluție pe la 1789. Cert este că Macron se află într-o situație catastrofală, cu încredere prăbușită, era pe la 18%, probabil o să mai cadă. O variantă de a demisiona poate că ar detensiona situația, doar că singurul calificat e Jordan Bardella din partea Frontului Național, partea de dreapta cu Marine Le Pen, așa-zișii extremiști, care au fost tot timpul marginalizați în Franța și care acum, probabil, dacă ar fi alegeri, ar cîștiga lejer. Marine Le Pen și-a dat seama că se uzase și ea moral-politic și atunci a făcut schimbarea asta. Macron a încercat și a venit cu premieri, cu Gabriel Attal, mai tînăr, a zis: <domnule, dau lovitura>, după a venit cu Michel Jean Barnier, persoane mai în vîrstă, a adus și femei premieri. Din păcate, Franța a pierdut mult din influența pe care o avea în plan extern. Țineți minte că Macron mergea la Putin în timpul războiului. Stăteau, sigur la distanță mare la masă, dar era acolo și a încercat … Franța cu Rusia era greu de crezut că o să fie ceva serios acolo după celebrele războaie napoleoniene, după mă rog, bătăliile uriașe pe care le-au dat francezii cu rușii. E complicat. Cred că a fost o greșeală strategică lucrul ăsta”.