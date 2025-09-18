Scoateți PUG-ul, măi flăcăi!

Primăria Orașului Siret organizează consultare publică pentru actualizarea Planul Urbanistic General – PUG. Dezbaterea publică va avea loc în data de 16 octombrie, de la ora 16.00, la Centrul de Tineret de pe strada Mihai Teliman nr. 12. Primarul Adrian Popoiu a menționat că printre modificările propuse se află și suplimentarea terenurilor aflate în intravilan, o măsură necesară pentru extinderea și modernizarea orașului.

Probabil că domnul Popoiu are informații că la jumătatea lunii octombrie va ninge abundent la Siret și va fi nevoie de scos PUG-ul mai repede decît de obicei.

Primiți cu PUG-ușorul?