France FootbAll the journalists in the world

Rodri, cîștigător al Campionatului European cu Spania și al campionatului englez cu Manchester City, a fost desemnat <Balonul de aur> al anului 2024, o decizie extrem de controversată. Pînă în ziua ceremoniei, presa din întreaga lume scria că Vinicius Jr. va fi marele cîștigător, însă, cu doar cîteva ore înainte de decernarea trofeului, s-a aflat că acesta merge la starul lui Manchester City. Trofeul <Balonul de aur> a fost creat de publicația France Football și se acordă încă din anul 1956. Cîte un jurnalist din primele 100 de țări din clasamentul FIFA alege 10 jucători în ordine, iar punctele sînt atribuite în funcție de poziția fiecăruia. Jucătorul care adună cele mai multe puncte cîștigă trofeul. Tiberiu Avram, redactorul șef de la Monitorul de Suceava, pasionat de fotbal și fost portar în Naționala Presei, a spus vizavi de acest subiect, în cadrul unei emisiuni la Radio Top:

”Toți îl dădeau cîștigător pe Vinicius. Pînă la urmă am văzut că cei de la Real Madrid s-au supărat, s-au întors de la aeroport, n-au mai plecat… Totuși a fost penibil, pentru că premiul ăsta se-acordă în urma votului exprimat de jurnaliști din toată lumea. Eu am văzut și cine era de la noi, cine a reprezentat România. A votat cu Rodri. Era în GSP un articol și explica de ce a votat cu Rodri, chestii din astea care mă depășesc deja, intri în profunzimea jocului… cu clarviziune la mijloc, nu știu ce… a analizat cît plus aduce pentru echipă, etc. Deci, pînă la urmă, votează niște jurnaliști. Nu poți să te superi tu pe France Football pentru că nu îi dă premiu. Și mai spune Pérez că este o chestiune de respect și că <pentru noi, ”Balonul de aur” nu mai există>. Nu poți să spui așa ceva. Sînt aroganți. Îl dădeau toți favorit, îl dădeau victorios, dar nu a fost să fie. Ce a fost frumos, pentru că, na, se întîmplă și la case mai mari. Nu știu cine a văzut că înainte cu vreo trei ore de festivitate, France Football a anunțat cîștigătorul. Oficial. Și a pus poză, a anunțat: <Rodri, Balonul de aur>. Era textul cu Rodri, dar în fotografie era Dias… Dar, totuși, la ditamai casa… Jenant. A stat ceva vreme acolo fotografia, după care au șters-o, dar suficient cît s-o ia ăștia s-o distribuie. (Decizia lui Florentino Perez să nu meargă la festivitate)… lăsăm la o parte afirmațiile lui sau, mă rog, interpretările. Dacă la France Football, să spunem, un grup de cinci, zece jurnaliști, o redacție întreagă, ei stabileau acolo <bă, dăm premiul, uite, lui ăsta, stabilim noi>… atunci poți zici: <bă, sînteți voi…>. Dar vorbim de jurnaliști din toată lumea. Chiar citeam în GSP un articol cum a votat ziaristul din El Salvador. A zis de ce nu merita Vinicius. Atît timp cît votează jurnaliști din întreaga lume nu poți să dai vina pe organizator, pe o entitate, pe France Football. Dacă ei dădeau premiul, directorul sau toată redacția, dacă stabileau ei și mai mișca șeful din pix, da… Eu, dacă ar fi fost să votez, l-aș fi votat pe Stanciu (rîde). Mă mai uit așa, mai citesc, dar nu urmăresc meciurile constant ca să spun pe cine aș fi votat eu. Nu l-aș fi votat pe Haaland, spre exemplu, care e un golgheter pur sînge, dar e acolo, în buza porții, în teren, face, are execuții fabuloase… După mine, eu votam un portar, eu sînt cu portarii. Pe Horațiu Moldovan l-aș fi votat (rîde). De Curtois îmi place. Mi-a plăcut și cel de la italieni, Donnarumma. Atunci cînd au cîștigat ei Campionatul European. Atunci a fost fabulos. (Foto: Flashscore)