Fătuca de pe Facebook, la TVR 2

”Filmarea s-a făcut miercuri, pe 28 aprilie. Cu o zi înainte de repetiții am aflat surpriza cea mare, faptul că va fi prezentă și doamna Sofia Vicoveanca. Mi-am dorit foarte mult să fie prezentă, însă mi-a spus că, din păcate, are un program foarte aglomerat și nu poate veni. Ulterior a discutat cu doamna Marina Almășan și au convenit să fie surpriză. La repetiții am aflat totuși. Sofia Vicoveanca a discutat direct cu Marina Almășan. Sînt cunoștințe vechi și la un moment dat erau acolo 7 minute care mie nu-mi ieșeau. Eu încercam să fructific fiecare secundă și a trebuit să-mi spună surpriza. Așadar, pe 28 aprilie am filmat. De dimineață de la ora 10.00 am făcut repetiții, iar de la 14.30 aproximativ 3 ore am tras în regim de direct, cu pauză între cele două părți ale emisiunii. Am rămas impresionată de tot ceea ce am văzut acolo. Am făcut o repetiție șnur, astfel încît fiecare să știe cînd intră, cînd iese, pînă unde trebuie să se deplaseze. Am comunicat în cască cu regizorul, cu inginerul de sunet. Ce mai, TVR-ul e TVR. Cască am avut eu, Marina Almășan și coprezentatorul dumneaei. Nouă ne spunea regizorul de platou unde să ne mișcăm… Trebuia să fim foarte atenți, să ne deplasăm către obiectivele pe care ni le transmiteau prin cască pentru ca emisiunea să aibă un caracter cît mai dinamic, să nu fie una statică. Înregistrarea a ieșit din prima. Pe partea de interviuri am depășit puțin spațiul și au trebuit să mai scoată la montaj. Oamenii invitați de mine sînt obișnuiți cu televiziunile. Invitații mei au apărut la <Tezaur folcloric>, știu cu ce se mănîncă povestea asta. Chiar și meșterii populari pe care i-am avut. Am dus o familie foarte frumoasă de la Cajvana, învățătorii Seserman. Dumnealui este pictor de icoane, doamna coase cămăși și a învățat și fetele. Ambele fete ale lor sînt talentate, iar una dintre ele a fost premiată la Sibiu, la Olimpiada Națională a Meșteșugurilor Populare. Deci, m-am dus cu ceva foarte, foarte serios, pentru a ilustra că și aceste tradiții au viitor prin tineri. Că sînt și tineri care au astfel de preocupări. În afară de familia Seserman și de Sofia Vicoveanca, de la Suceava au mai fost prezenți Margareta Clipa, poliinstrumentistul Leonard Zamă, prorectorul Universității <Ștefan cel Mare> Mihai Dimian, primarul de Ciocănești, Radu Ciocan, taraful Ansamblului <Ciprian Porumbescu>, parte dintre dansatorii de la <Arcanul>, Ancuța Corlățan și Grigore Gherman. Asta pentru a prezenta o poveste cît mai consistentă. Au mai răspuns prezent oameni cunoscuți din țară, cum ar fi Nicolae Furdui Iancu. Am mers de acasă cu preparate, cu produse de Paști… Am ținut foarte mult să ilustrăm gastronomic diferite zone ale țării. Un detaliu de culise… După ce am discutat telefonic și pe email cu doamna Almășan, ne-am împrietenit și pe Facebook. După ce mi-a studiat profilul de Facebook s-a panicat. A văzut ce vîrstă am și s-a gîndit că nu voi fi în stare să fac lucrurile pe care mi-am asumat că le voi face. Apoi, mi-a zis că la telefon și-a închipuit că sînt o persoană mai în vîrstă, mai serioasă… Am depășit handicapul cu vîrsta pe care l-am avut cînd am intrat în domeniu. A fost firească probabil reacția doamnei Almășan. Era totuși ediția de Paști și să vezi acolo o fătucă de pe Facebook în mîinile căreia să-ți pui una din cele mai importante ediții e un risc. Însă, în cele din urmă, a fost foarte încîntată de ceea ce a ieșit. Pe de altă parte, după înregistrare, fiecare a plecat, unii aveau tren. Era Săptămîna Mare și fiecare își dorea să ajungă acasă cît mai repede. Din punctul ăsta de vedere a fost greu”. Realizatoarea TV și inițiatoarea proiectului ”10 pentru folclor” Mihaela Zîna Bîrsan, despre participarea la ediția din Sîmbăta Mare a emisiunii ”Femei de 10, bărbați de 10”, de pe TVR 2.