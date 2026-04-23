Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA din municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Refacere Drum forestier Pârâul Stânișoara”, propus a fi amplasat în comunele Vicovu de Jos și Voitinel, județul Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava și la sediul titularului, Direcția Silvică Suceava, din municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.