Domnilor ziariști,

Subsemnații George (pentru prieteni!, că pentru voi am să fiu mereu doar Gheorghe, să vă fie clar!) Flutur, Preș. al Consiliului Județean Suceava, și Ion Lungu, Primar al Zonei Metropolitane Suceava, venim cu ceva precizări, pentru a scoate cititorii ziarului dv. din starea de confuzie în care două articolașe din pagina 3 a ultimului (he-heee, ce bine era să fi fost chiar ultimul!) număr al Jupânului i-ar putea duce.

Mai întîi, e vorba de cel intitulat „Greu de ales”, în care faceți niște speculații cu privire la cele cîteva autostrăzi pe care înțeleapta conducere superioară a partidului de guvernămînt le are în plan pentru acest mandat plus alte cîteva sute. Nu de autostrăzi, ci de mandate, că cînd începi o treabă tre’ s-o și duci la capăt, iar capătul din partea ailaltă a autostrăzii cam la așa distanță se vede, de vreo 314 mandate… ei, dar nici mandatele nu mai sînt ce-au fost, așa că cînd o să fie gata o să ni se pară că alea cîteva sute de ani au trecut ca nouri lungi pe sfintele șesuri ale Măriei Sale, Ștefan, Ștefan/Domn cel Sfînt etc., că n-avem acu’ timp de versuri, ci numai de făcut autostrăji. Atîta i-ați amețit pe cititori cu variantele alea 5, ba pe la est, ba pe la vest de Suceava, din care 3 pe nu știu unde și altele 2 pe partea ailaltă, bașca 6 de la Pașcani spre Suceava, că lumea crede că or să fie 3+2+5+6 adică 16 autostrăji, mai rău ca la americani și japoneji, și nu e cazul, zău! Noi vom face doar vreo 3 sau 4.

Cît privește articolașul „Haideți acasă, că v-am făcut metropolă!”, și aici trebuie făcută precizarea că metropola va fi gata imediat după autostrăji, adică în cel de-al 315-lea mandat al PNL la guvernare și al 319-lea al meu la cîrma municipiului, în devenire Zonă Metropolitană. Că bieții diasporeji, obișnuiți să-și ruleze Lamborghini-urile numai pe autostrăji, vor reveni la domicilii numai cînd acestea vor fi gata. Așa că să avem răbdare, fiindcă pînă se vor termina autostrăjile, mai mult ca sigur că toți vom avea Lamborghini. Adică nu toți, numai ăia care nu vor avea Maserati. Și nici fraierii de ziariști ca voi, care o să aveți tot Logane.

Flutur George și Lungu Ion, făcînd șosele și metropole beton