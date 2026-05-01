Exprimarea pe ocolite

Pe site-ul Primăriei Suceava, consilierul local PNL Lucian Harșovschi, fost viceprimar al Sucevei pînă în octombrie 2024, a publicat un raport de activitate ”în care sînt prezentate cîteva dintre proiectele administrației din care am făcut parte, aflate în curs de implementare”. Raportul domnului Harșovschi reprezintă, conform acestuia, ”o modalitate de a reaminti că există proiecte gîndite pentru Suceava și pentru suceveni. Scopul meu, în această perioadă, a fost acela de a asigura medierea și continuitatea, astfel încît proiectele inițiate de administrația din care am făcut parte să nu fie blocate, ci duse la capăt în interesul tuturor sucevenilor. M-am asigurat că proiectele începute anterior continuă și sînt duse la bun sfîrșit, fiind tratate ca investiții ale comunității, nu ale unei culori politice. Am intervenit public doar cînd dialogul instituțional nu a fost suficient, pentru a debloca decizii”.

Asta este o exprimare pe ocolite, ca să nu-i sară în cap actualii conducători ai Sucevei și să-i scoată ochii cu tot felul de chestii făcute sau nefăcute. Exprimarea directă ar fi aceea că domnul ex-vice a vrut să sublinieze că unele dintre proiectele finalizate sau în curs de finalizare cu care se laudă actuala administrație aparțin vechii administrații.

Actuala admi(nist)rație