The Guardian a scris recent că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri de rujeolă, pentru că s-a prăbușit rata de vaccinare. Potrivit unei statistici prezentate în publicație, între 2023 și 2025 s-au înregistrat peste 35.000 de cazuri și cel puțin 30 de decese, majoritatea la sugari, prea mici pentru a fi vaccinati, care au fost infectați de copiii mai mari nevaccinați. Medicul de familie Irina Badrajan, secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, a vorbit despre acest subiect:

”La noi în țară, județul Suceava este unul dintre exemplele negative la acest capitol. Noi trăim într-un context social și natural și, nu știu cum să zic eu, universal într-un fel care s-a schimbat foarte mult de la o epocă la alta și foarte repede. Mă refer la cel universal în ceea ce privește circulația, plecările în străinătate pentru muncă, reîntoarcerile și așa mai departe. Deci, asta creează un context epidemiologic extrem de dificil și extrem de periculos în anumite cazuri. Plus de asta, informațiile care circulă pe tot felul de site-uri, pe tot felul de canale sînt contradictorii și există foarte multă lume care se exprimă într-un mod negativ și periculos pe acestea, și n-am să ascund că este vorba chiar și de medici care se opun vaccinării ca o metodă de prevenire a unor boli foarte grave. Rujeola face parte dintre ele și cu cît este mai mic copilul cu atît este mai periculos.

Statul a depus eforturi foarte mari în ceea ce privește vaccinarea. Există un program de vaccinare absolut gratuit. Gratuitățile acestea s-au extins în ultima vreme și la tot felul de vaccinuri la boli care au apărut: vaccinarea HPV, pneumococicul și la adult, meningococicul, iarăși, vaccinul anti-meningococic tot la adult, pentru tetanos populația se poate vaccina de la 10 ani, pentru că s-au făcut noi descoperiri, s-au făcut cercetări… Deci, se depun eforturi foarte mari pentru a proteja populația și nu am să înțeleg niciodată de ce există aceste atitudini și aceste împotriviri, mai ales din partea unor medici.

De asemenea, există teoriile conspirației care sînt în defavoare. Nu mă mai spun că după Revoluție a fost o nenorocire întreagă, apropo de vaccinările acestea.

Noi, la nivel de Suceava, avînd această situație, sigur că încercăm să facem niște eforturi suplimentare. Noi (Colegiul Medicilor Suceava – n.r.), din toamna trecută am declanșat un proiect pro-vaccinare care se concretizează în acțiuni în colaborare cu mass-media și cu Inspectoratul Școlar, și alte foruri din acestea care ne sînt de ajutor și chiar se cheamă acest proiect <Întreabă-ți medicul despre vaccinare>. Deci, subliniez, medicul, nu numai medicul de familie, tot medicul poate să spună ceva în sprijinul acestei acțiuni de vaccinare. În ultima vreme trebuie să recunosc că a început populația să fie, dar foarte ușoară este această creștere, să fie mai receptivă, apreciativă la adresa vaccinării. Sigur că nu este foarte ușor acest lucru, noi o să ne desfășurăm acest proiect în continuare, pe un an de zile”.