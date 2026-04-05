Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Excelența Mea Cheng Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, vă rog să binevoiți a publica această replică la articolul publicat de dumneavoastră în ultimul număr al ziarului Jupânu’, intitulat ”Doar schimburi de cadouri”, în cuprinsul căruia s-au strecurat, probabil fără intenție, cîteva greșeli care trebuie neapărat corectate. Prima apare chiar în titlu: cineva care ar citi doar titlul ar putea crede că e vorba de cine știe ce valori, ce obiecte de preț, ce bijuterii de mare rafinament și valoare. Adică mită pe față, ce mai, eventual pentru a ne face să aducem pe meleaguri sucevene cîteva centrale nucleare, vreo cinci autostrăzi și măcar un tren de mare viteză care să facă de la Suceava la Putna mai puțin de 8 ore, cît face al dvs., eventual 8 minute! Doar cine are răbdare și timpul necesar pentru a străbate întregul articol află către sfîrșit că e vorba doar de ”un ou încondeiat și un album cu Suceava într-o traistă bucovineană”, deci nici vorbă de mită.

În privința încondeierii, aș preciza că pe lîngă încondeierile pe care le facem noi, pe bobul de orez, astea de pe ou par făcute cu tîrnăcopul și cu bidineaua. Ăsta ar fi un prim aspect. Un altul se referă la perspectivele economice pe care dvs. le luați în derîdere, bazîndu-vă, presupun, doar pe cîteva experiențe de tristă amintire cu alți ambasadori. Ei bine, aflați atunci că noi ceea ce promitem chiar facem.

Astfel, pe baza înfrățirii dintre Suceava și orașul Yinchuan, am propus actualei conduceri a Primăriei Suceava să populăm Parcul Pișote (nu așa îi spune!?) cu un număr considerabil de urși Panda, spre bucuria celor mici, dar și de pangolini, spre bucuria celor mari care au supraviețuit pandemiei (pe care se spusese cîndva că ei au generat-o, dar faptul că pangolinii încă există e dovada că ne-am înșelat). Lilieci, presupușii complici ai pangolinilor la răspîndirea Covid-ului, nu vă trimitem, că am văzut că aveți destui, datorită grijii conducerii Primăriei pentru conservarea anumitor specii. În contrapartidă, așteptăm să primim planta aceea roșie din care se face licoarea numită samahoancă, precum și utilaje cu care aceasta se produce, din care au mai toți sucevenii în beciuri. Este un antidot natural împotriva oricărei boli, inclusiv Covid.

Ambasador Cheng Feng,

după schimburi economice mereu alerg