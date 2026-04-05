Finanțarea de la o altă agenție

Dintr-odată am aflat că municipiul Suceava ar urma să aibă o nouă centură pe care s-o pună în jurul brîului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”Am analizat soluțiile propuse de proiectant și am ales traseul optim, astfel încît să scoatem proiectul la licitație pînă în această vară. Finalizăm în cîteva săptămâni studiul de fezabilitate și intrăm apoi în etapa de licitație pentru proiectare și execuție, cu un termen de doar 14 luni. Începem lucrările chiar de anul acesta, iar în mai puțin de un an și jumătate ar trebui să fie gata. Varianta ocolitoare sud-est va avea aproximativ 12,5 kilometri și va descongestiona traficul rutier din municipiul Suceava”.

Nu știm nimic despre finanțare, dar presupunem că, dat fiind traseul șoselei, aceasta nu are cum să vină de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, ca de obicei, dată fiind poziționarea județului nostru, ci mai mult ca sigur de la Agenția de Dezvoltare Sud-Est.

3,14 Sud-Est