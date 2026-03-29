Domnilor ziariști,

Subsemnatul Alexandru Covașă, actual și fost și iar actual purtător de cuvînt al Primăriei Suceava (de fapt, al domnilor Primar și Subprimar, că Primăria știe să se exprime…) declar că virgulă cînd am citit ultimul număr al infamei voastre publicații, Jupânu’, am început să regret un picuț faptul că, la rugămințile insistente ale domnilor edil și, respectiv, subedil, am acceptat să preiau această funcție, nebănuind nicio clipă că iar virgulă cînd o să vedeți un fost coleg de-ai voștri ocupînd ditamai funcția, în loc să vă bucurați sincer, ca din nou virgulă cînd ați fi ocupat-o voi înșivă, v-ați repezit să mă mușcați ca niște cîini turbați și să-mi puneți în spinare fel de fel de acuzații.

Chiar așa: de unde ați scos-o pe aia că eu aș fi liberal? Mi-a văzut cineva carnetul de membru al PSD? Că doar se știe că iar virgulă cînd treci de la un partid la altul, e de la sine înțeles că nu mai ești membru al celui vechi (în cazul meu, PNL) și tot automat devii membru al celui nou (în cazul tot al meu, PSD). Aaaa, da, eu am încă tot virgulă carnetul vechi, și e vina PSD că nu mi-a eliberat și mie un carnet de membru, dar acolo, în registre și statistici, sînt sigur că apar ca membru al PSD. E drept că e posibil să se fi creat și olecuță de confuzie, că tot virgulă cînd dl. Primar m-a sunat și mi-a pus întrebarea „Nu vrei să vii alături de mine și partidul meu?”, eu am crezut că e vorba de PNL, al cărui membru eram deja… În sfîrșit, din starea asta de confuzie vom ieși noi cîndva, probabil cînd dl. Flutur se va întoarce și ”pre mulți îi va popi și el”, iar pe noi, cei devotați cauzei, ne va așeza acolo unde știe domnia sa că ne e locul.

Acum, însă, în calitatea mea de purtător de cuvînt al domnilor Edil și Subedil, vă atrag atenția că articolul din ultimul număr al Jupânului, intitulat ”Apel doar pentru locatari”, este o formă de instigare a unei părți a populației, pentru care veți răspunde. Cum adică: șoferii nu sînt și ei locatari undeva? Dorm în mașini? Așa că virgulă cum să nu respecte ce va fi scris pe bilețele referitor la curățenie? O să dăm o HCL prin care toate amenzile cuvenite lor să vă fie trimise vouă, la redacție, instigatorilor!

Alexandru Covașă, purtător de vorbe

pentru Edilul și Subedilul din această urbe