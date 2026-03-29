Parcarea obiectiv turistic

Au început lucrările de amenajare a unei parcări moderne în locul parcării improvizate de pe platoul Cetății de Scaun, acestea trebuind să fie terminate pînă pe 27 octombrie. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Până la finalul acestui an, Cetatea va avea o parcare amenajată pe o suprafață de aproximativ 5.060 de metri pătrați, cu 133 de locuri: 121 pentru autoturisme, 6 pentru motociclete, 3 pentru autocare și 3 pentru microbuze. Proiectul prevede realizarea unei parcări cu structură rutieră din piatră naturală, iluminat public nou, sistem de supraveghere video, bariere automate, camere LPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, sistem electronic de plată și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Totodată, vor fi amenajate trei zone verzi interioare, sub formă de scuaruri de separație, iar în cadrul amenajării peisagistice vor fi plantați 60 de arbori din diferite specii, alături de arbuști și plante decorative. Spațiile verzi vor fi întreținute printr-un sistem automat de irigații”.

La cum spune domnul Șoldan că va arăta parcarea, turiștii vor veni special să o viziteze, iar dacă le va mai rămîne timp vor mai trece și pe la Cetatea de Scaun, pe la statuia ecvestră a lui Ștefan și/sau pe la Muzeul Satului Bucovinean.

