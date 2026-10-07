Alexandru Neamțu, fost realizator de programe la Radio Top Suceava pe vremea cînd era student, își continuă activitatea la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Așa cum s-a întîmplat în ultimii ani, Alex a fost unul dintre cei care au prezentat festivitatea de deschidere a noului an universitar. Doctorandul Alexandru Neamțu predă din acest an Marketing și Branding Digital, iar din semestrul al II-lea va susține laboratorul disciplinei Interacțiunea în timp real cu mediul virtual, al cărei titular este chiar îndrumătorul său de doctorat.

”Ziua de 28 septembrie (debutul anului universitar 2026-2027 – n.r.) a fost o zi încărcată, dar o zi frumoasă, pentru că m-am revăzut cu mulți dintre profesorii mei cu care de acum înainte voi colabora. E o experiență interesantă să fii de partea cealaltă a baricadei și să vezi puțin că lucrurile se schimbă atunci cînd te alături pe partea aceasta. Pentru mine este primul an cînd voi avea experiența aceasta a predatului, să văd și eu cum funcționează partea didactică. Mă bucur, de altfel, pentru că e o experiență frumoasă – eu întotdeauna am fost, așa, de partea profesorilor.

Am și prezentat alături de colega mea, asistent universitar doctorand Mădălina Toma, atît festivitatea de deschidere, cît și festivitatea Facultății de Medicină și Științe Biologice. M-am bucurat să mă revăd cu mulți dintre cei cunoscuți, mă bucură să văd faptul că există un interes din ce în ce mai mare față de specializările Facultății de Medicină și, în general, față de celelalte specializări ale universității. Mă bucură să văd că numărul crește an de an, acum avem peste 4.000 de boboci, deci lucrurile sînt frumoase la universitate, cu evenimente pregătite pentru toți studenții, dar nu numai, pentru toată comunitatea, pentru că, veți vedea, vor fi anunțuri cu tot felul de activități care se vor derula și în cadrul Casei de Cultură a Studenților, și pregătite de universitate, deci va fi un an bun și frumos, zic eu. Sperăm să se păstreze dinamica aceasta și în cele ce urmează, pentru că nu știm ce se va mai întîmpla și din punct de vedere politic, cu guvernarea, și atunci toate aceste aspecte influențează și modul în care se derulează activitățile.

(Ce crezi tu că-și doresc astăzi studenții de la un profesor? S-a schimbat relația dintre student și cadru didactic față de perioada în care ai fost tu student?) Eu cred că da, relațiile s-au schimbat. Pe vremuri, nu chiar cînd eram eu student, dar, oricum, ceva mai în urmă puțin, relația dintre profesor și student era ceva mai rigidă. Acum lucrurile s-au mai schimbat, profesorii sînt mai deschiși, sînt dornici să audă părerile studenților, încearcă să-și adapteze materiile, modul în care predau.

Mie îmi place aici, la universitate, și din perioada cînd eram student, dar și acum, pentru că există această deschidere către a face schimbări, în cazul în care, să spunem, poate există aspecte pe care studenții le reclamă, pe care le observă, iar cei din conducere le iau în calcul pentru eventuale modificări care vor avea loc în anii ulteriori, iar faptul că acum lucrurile sînt ceva mai flexibile cred eu că e un avantaj. Pentru că e destul de complicat în ziua de astăzi ca, spre exemplu, unii studenți să participe în totalitate la cursuri, la seminar, la laborator, și există acum posibilitatea ca, spre exemplu, 20% din orele care se predau să fie și susținute online. Bine, există într-adevăr un regulament, trebuie anunțat cu 48 de ore înainte, dar faptul că există mai multe opțiuni, faptul că există alternative și faptul că profesorii ascultă studenții, arată totuși o schimbare față de anii trecuți.

(Ce-ți dorești tu de la primul tău an universitar în calitate de cadru didactic?) Ce mi-aș dori eu pentru acest an universitar? Să văd studenți dornici să învețe, să-i văd pasionați. Mi-ar plăcea foarte mult ca studenții pe care îi am să fie pasionați de ceea ce fac. Sper să nu văd sau să fie cît mai puțini studenții care fac o facultate doar pentru a fi făcută. Mi-aș dori foarte mult ca aceștia să-și urmeze studiile cu pasiune pentru meseria pe care o vor practica în viitor. Și, într-adevăr, știu că vremurile poate nu sînt prea fericite, dar eu cred că ar trebui să-și păstreze optimismul, speranța, pentru că ei sînt generațiile care vin din urmă și care ar trebui să îmbunătățească vremurile. Iar despre anul următor, cred eu că pînă la urmă, nu știu dacă voi vedea într-un timp foarte scurt efectele, dar mi-ar plăcea ca pe viitor, în momentul în care voi preda la mai multe generații de studenți, să văd că au reușit, să văd că au întrecut profesorii, chiar și că au realizat lucruri frumoase atît pe plan personal, cît și pe plan profesional, și atunci cînd vorbești de unul sau altul să spui cu mîndrie că, <uite, mi-a fost student și mă bucur că am contribuit mai mult sau mai puțin la ceea ce a ajuns>.

Pentru că sînt și eu, așa, să spunem, proaspăt absolvent, totuși, pentru că abia acum doi ani am terminat masteratul, le transmit studenților să fie deschiși, să participe și la activitățile extracuriculare, nu doar la cursuri și seminarii, să-și bifeze acolo doar cîteva prezențe pentru a putea traversa mai ușor prin facultate, ci să se implice, pentru că activitățile de voluntariat, activitățile care au loc în cadrul universității, le pot deschide foarte multe uși, pot să-și facă foarte multe relații. Există o casă de cultură a studenților, există studiouri, săli speciale unde pot practica diferite meserii, să aibă încredere în profesorii lor, să-i contacteze, să-i bată la cap atunci cînd au nevoie, să trimită mail-uri, să aibă deschiderea aceasta și apetența către învățătură. Pentru că, spun din experiență proprie, mie mi-a folosit foarte mult faptul că am făcut mai multe lucruri decît simpla prezență la ore, și atunci cred eu că ar trebui să fie mai implicați, să fie mult mai angrenați și în ceea ce înseamnă activitățile extra, pentru că vor avea și de cîștigat. Există și niște burse pentru voluntariat, pentru activități cultural-artistice, și atunci aceste activități nu vor fi doar așa, dar dincolo de sumele de bani pe care le pot cîștiga, cred eu că avantajul real este tocmai experiența pe care o dobîndesc și faptul că pot învăța foarte, foarte mult din toate aceste activități și, da, le urez să fie deschiși și implicați”.