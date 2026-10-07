Stadionul de zi și stadionul de noapte

În numărul trecut al gazetei noastre scriam că după ce Valeriu Iftime, patron al echipei de fotbal de primă ligă FC Botoșani, om de afaceri de succes cu zeci de ani de activitate în spate și președinte al Consiliului Județean Botoșani, spunea că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, nu va face nici un stadion nou, așa cum se laudă, în presa suceveană a apărut un desen al viitorului stadion care, cică, ar urma să fie construit la Șcheia. La tehnologia existentă în ziua de astăzi nu avea cum să nu iasă bine desenul.

Însă, Gheorghe Șoldan nu este primul care a prezentat opiniei publice un stadion desenat. A făcut-o în urmă cu cîțiva ani în urmă Ion Lungu, fostul primar al Sucevei. Ca să faci un ditamai stadionul îți trebuie bani, nu glumă, iar principala sursă de finanțare pentru stadioanele construite în România în ultimii ani a fost Compania Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării. Suceava, susține domnul Lungu, a avut de ales între un stadion și o sală polivalentă cu 5.000 de locuri. A ales a doua variantă, pentru că la vremea respectivă Suceava nu avea echipă de fotbal, în schimb avea, cum are și acum, o echipă de handbal masculin de primă ligă și un club de juniori și tineret care alimentează constant loturile naționale de handbal băieți. Polivalenta, care trebuia să fie dată în funcțiune în 2024, zace nedeschisă și în ziua de azi.

Pe lîngă faptul că la desenul domnului Șoldan s-a folosit o tehnologie mai avansată decît în cazul desenului domnului Lungu, mai este o diferență între cele două stadioane de pe hîrtie: cel al fostului primar este cu nocturna aprinsă, deci este de noapte, iar cel al președintelui este de zi.

StadIon Lungu