Paraschiva Moțco și Andreea Pașcan, două dintre jucătoarele echipei de fotbal feminin de Liga a II-a CSU Suceava, au vorbit într-o emisiune la Radio Top despre parcursul lor sportiv, școală, viața de echipă și planurile pentru viitor:



Radio Top: Andreea, pe ce post joci?

Andreea Pașcan: Joc pe postul de portar, dar la meciul cu Galați (meciul cu Oțelul din ultima etapă a turului, cîștigat de sucevence cu 5-0 – n.r. ) am fost jucătoare de cîmp.

Radio Top: Tu de unde ești și la ce școală înveți?

Andreea Pașcan: Din localitatea Ilișești. Sînt în clasa a XI-a la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Sînt la secția de handbal.

Radio Top: De cît timp faci fotbal?

Andreea Pașcan: În perioada asta am făcut un an de cînd sînt la CSU. Înainte de fotbal am făcut un an de handbal la Liceul cu Program Sportiv.

Radio Top: Și ce alegi pînă la urmă, handbalul sau fotbalul?

Andreea Pașcan: Fotbalul.

Radio Top: Paraschiva, tu ești elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”. Cu ce medie ai intrat?

Paraschiva Moțco: Cu 8,60. Chiar sînt mulțumită de mine, pentru că am avut un an foarte greu, din moment ce a fost primul an la CSU. Am avut meciuri în fiecare duminică și am încercat din răsputeri să îmbin școala cu fotbalul.

Radio Top: Cum te-ai descurcat cu antrenamentele și cu naveta de la Izvoarele Sucevei?

Paraschiva Moțco: Cu antrenamentele era mai greu. Mă pregăteam mai mult la Izvoare, cu fetele de acolo, pentru că e o distanță destul de lungă și nu apucam să vin la Suceava, să mă întorc și acasă, iar ziua următoare să merg la școală. Sînt 100 și ceva de kilometri. Veneam doar la meciuri la început și încercam să merg și la școală, mai făceam antrenamente cu domnul profesor Bogdan Misiuc, după mergeam la meciuri, veneam din nou duminică seara acasă și luni la școală, și tot așa.

Radio Top: Domnul Misiuc este profesor la Izvoarele Sucevei?

Paraschiva Moțco: Da.

Radio Top: Există acolo un grup de fete care practică fotbalul?

Paraschiva Moțco: Da, sînt mai multe fete care au descoperit această pasiune tot prin el, jucînd la școală, la orele de sport și tot așa, merg la competiții sportive.

Radio Top: El a fost cel care ți-a descoperit pasiunea pentru fotbal?

Paraschiva Moțco: Da, tot așa, la orele de sport.

Radio Top: Îți amintești cînd ai început să joci?

Paraschiva Moțco: Prima dată m-a luat în clasa pregătitoare la o competiție numită Timbark, cu fetele mai mari, de clasa a VIII-a. Eu nu mai țin minte, dar mi-a spus că m-a pus în teren cu fetele mari și am început să alerg, că eram peste tot după minge și a zis că sigur am să ajung mai departe.

Radio Top: Ce medie ai avut la finalul clasei a VIII-a?

Paraschiva Moțco: În general, au fost note foarte bune. Am încheiat anul cu 9,70. Am avut un parcurs foarte frumos cu școala.

Radio Top: Cum îți împărțeai timpul între școală și fotbal?

Paraschiva Moțco: Mergeam dimineața de la 8:00 pînă la 14:00-15:00 la școală. După aveam antrenament, pentru că aveam terenul lîngă școală. Ajungeam acasă, mă odihneam, mîncam, scriam și cam atît. Și trecea ziua.

Radio Top: Cît aveai de mers de acasă pînă la școală?

Paraschiva Moțco: Aveam 4 kilometri pînă la școală. Nu mergeam pe jos, mă ducea mama. Era mult mai obositor și nu puteam face față.

Radio Top: Ți-ai dorit să ajungi la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”?

Paraschiva Moțco: Da, chiar mi-am dorit. Sînt la Matematică-Informatică, intensiv informatică.

Radio Top: Andreea, cum îți împarți timpul între școală (LPS Suceava) și antrenamente?

Andreea Pașcan: Păi, eu fac ore de la 8:00 pînă la 12:00 și după merg la antrenamente.

Radio Top: De cînd ai început fotbalul mai faci și antrenamente cu fetele de la handbal?

Andreea Pașcan: Nu. Domnul antrenor de la handbal mi-a spus că dacă vreau să fac performanță în fotbal el este de acord. Contează să mă duc și să muncesc acolo.

Radio Top: La școală cum te descurci cu notele?

Andreea Pașcan: La fel, am un parcurs destul de bun.

Radio Top: Paraschiva, cum este la Colegiul ”Mihai Eminescu”? Te-ai acomodat?

Paraschiva Moțco: Sinceră să fiu, din prima mi s-a părut destul de greu, dar nu vreau să renunț și vreau să continui așa, să muncesc cît mai mult și sigur voi ajunge unde îmi doresc.

Radio Top: Ce ți se pare mai dificil?

Paraschiva Moțco: Nu neapărat că sînt profesorii mai exigenți, dar este și materie nouă, este diferit față de ceea ce făceam în gimnaziu și este mai mult de scris, mai mult de învățat. Mă înțeleg foarte bine cu colegii, n-am avut treabă pînă acum și bănuiesc că nici nu voi avea.

Radio Top: Colegii de școală știu că ești vedetă, că joci fotbal?

Paraschiva Moțco: Da, se știe (rîde). Nu știu dacă știe toată lumea, dar am auzit că și domnul de sport mai spune altor clase că fac fotbal.

Radio Top: Dai autografe pe la școală?

Paraschiva Moțco: Nu (rîde).

Radio Top: Tu, Andreea, dai autografe sau acolo faceți toți sport și nu se pune problema?

Andrea Pașcan: Da, majoritatea facem sport, alții sînt la Națională, am cîțiva colegi în clasă. La noi e ceva normal. Colegii fac handbal masculin, tot la CSU și cîțiva care sînt la LPS. De la CSU sînt în lotul național Iulian Lupu și Teodor Șut, la Under 19.

Radio Top: Paraschiva tu ai fost convocată și la echipa Națională. Ați luat bătaie, nu? Cum e la Națională?

Paraschiva Moțco: Am luat bătaie. Din punctul meu de vedere, este un alt nivel față de ce este aici și ce am avut la Izvoare, însă pentru mine a fost o bucurie enormă și mi-am dorit foarte mult să ajung la Națională și sper ca de acum să rămîn și vreau să muncesc tot mai mult încît să nu dezamăgesc pe nimeni. Acum am 16 ani.

Radio Top: Tu, Andreea?

Andreea Pașcan: 17. Sînt la U17, adică 2010, dar sînt și fete 2011.

Radio Top: Cum e atmosfera la lot?

Paraschiva Moțco: Fetele sînt foarte ok, m-au primit chiar bine.

Radio Top: Cînd ai primit convocarea ai fost surprinsă?

Paraschiva Moțco: Da, sincer am fost foarte surprinsă, pentru că nu mă așteptam. Îmi doream convocarea de foarte mult timp, însă nu credeam că va veni chiar atît de curînd. Și am rămas foarte surprinsă, abia așteptînd luna septembrie.

Radio Top: Andreea, tu ai fost vreodată la lotul național?

Andreea Pașcan: Deocamdată, nu. Dar visez, da.

Radio Top: Ție cum ți se pare atmosfera de la CSU?

Andreea Pașcan: O atmosferă foarte bună. Făcînd de un an, fetele mi-au demonstrat că pot găsi și a doua familie în echipă. Și, la fel, mă face să muncesc în fiecare zi mai mult. Să trag mai mult, să ajut fetele să mergem cît mai sus.

Radio Top: Dar în echipă apar și mici neînțelegeri? Vă mai certați?

Andreea Pașcan: Mai există mici ciondăneli. Nu avem bisericuțe, nu.

Radio Top: Paraschiva, cum crezi că este privit fotbalul feminin în România? La meciurile voastre vine puțină lume.

Paraschiva Moțco: Consider că, deocamdată, fotbalul feminin nu este chiar atît de susținut ca cel masculin.

Radio Top: Te referi la situația din țară, pentru că în străinătate sînt meciuri cu zeci de mii de spectatori.

Paraschiva Moțco: Da, la noi în țară. Însă, sper că vor observa oamenii că fotbalul feminin este și el destul de important, mai ales pentru noi. Și vor vedea cît de mult ne place ceea ce facem. Și poate vor veni cît mai mulți.

Radio Top: În tribune cam cunoști pe toată lumea, nu? Adică verișorul, profesorul…

Paraschiva Moțco: Da (rîde).

Radio Top: Andreea, vin părinții și colegii să te susțină la meciuri?

Andreea Pașcan: Da, vin părinții mei, la fel, colegi de clasă vin și mă susțin.

Radio Top: Paraschiva, la tine vin părinții la meciuri?

Paraschiva Moțco: Da, vin părinții. Nu chiar la fiecare, pentru că nu au cum. Însă vin și apreciez foarte mult chestia asta.

Radio Top: Andreea, care sînt materiile la care te descurci cel mai bine?

Andreea Pașcan: Cel mai bine, pot spune, fizica. Am făcut într-a X-a, dar din păcate acum nu mai fac. La fel, română, materiile de Bac, încerc să mă axez pe ele.

Radio Top: Ce probe veți avea la Bacalaureat?

Andreea Pașcan: Română, istorie și trebuie să alegem dintre logică sau geografie.

Radio Top: Paraschiva, tu la ce materii te descurci cel mai bine?

Paraschiva Moțco: La fel, am început să înțeleg foarte bine informatica, chiar dacă în gimnaziu n-am făcut foarte multă. Tot așa, română și cu matematica mă înțeleg.

Radio Top: Te-ai gîndit vreodată că ai putea juca fotbal în străinătate? Cum stai cu limbile străine?

Paraschiva Moțco: E clar că mi-a trecut prin cap și, deocamdată, nu pot spune că am un nivel foarte ridicat, însă, pe parcurs, chiar am ambiția asta de a învăța foarte bine. Engleză fac la școală.

Radio Top: Andreea, cîte meciuri mai aveți anul acesta?

Andreea Pașcan: Începem returul cu Chiajna și după avem un meci în Cupa României cu Vulpițele Galbene Roman.

Radio Top: Cînd este programat meciul cu Vulpițele Galbene?

Andreea Pașcan: Pe 29 noiembrie.

Radio Top: Cum a fost pentru voi să-l aveți în tribună pe rectorul USV, Mihai Dimian (care pînă în urmă cu cîteva săptămîni a fost ministru al Educației – n.r.), care v-a susținut și a venit la mai multe meciuri?

Andreea Pașcan: Da, ne-am bucurat foarte mult, pentru că și dumnealui ne susține foarte mult. Vrea să ne vadă cît mai sus și ne bucurăm cînd vine la meciurile noastre.

Radio Top: Andreea, ce așteptări ai de la tine pentru anul viitor?

Andreea Pașcan: Încerc să muncesc, la fel, foarte mult, atît la școală, cît și la fotbal. Să ajut fetele în teren. Nu contează cît stau în teren, contează să le ajut fiecare minut, fiecare să muncim la fel de mult.

Radio Top: Paraschiva, mai mergi la Izvoarele Sucevei?

Paraschiva Moțco: Merg o dată la două săptămîni, depinde cum am meciurile și antrenamentele.

Radio Top: Îl mai întîlnești pe domnul profesor Misiuc? Nu l-ai uitat, nu?

Paraschiva Moțco: Nu, cum să-l uit… M-am întîlnit cu el pentru că mai vine la meciuri cu junioarele.

Radio Top: Mai ții legătura cu fostele colege de la Izvoare? Ai foste colege care sînt și ele la ”Eminescu”?

Paraschiva Moțco: Nu, din fostele mele colege au mers pe la Cîmpulung, pe la Liceul Militar. Am o colegă la Spiru Haret.

Radio Top: Te-ai gîndit și tu la Liceul Militar, unde este mai strict?

Paraschiva Moțco: Mi-a trecut prin cap, dar nu era echipă de fotbal. M-aș fi dus acolo, însă, într-adevăr, este strict. Și nu cred că aș fi putut și cu fotbalul, și cu Liceul Militar.