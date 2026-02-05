De la săraci pentru bogați

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a transmis o interpelare premierului PNL, Ilie Bolojan, solicitîndu-i să precizeze care este suma „economisită” la bugetul de stat prin anularea scutirii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor cu dizabilități. Doamna Grosu l-a întrebat pe domnul Bolojan: „Ați oprit toată risipa banilor publici și ați ajuns la persoanele cu dizabilități?”.

Nu ați înțeles nimic, doamna deputat. Văd că încă nu v-ați prins că premierul face parte din categoria haiducilor care iau de la săraci pentru a avea ce să le dea la bogați. Acum ia și de la persoanele cu dizabilități pentru a avea de unde să le dea și mai mult celor cu abilități. Cu abilități de a cheltui fără milă banul public.

Abill Clinton