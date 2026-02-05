Fotbalistul român de 7 miliarde

Acum vreo două săptămîni, una din echipele aflate în fruntea turmei, Rapid București, l-a adus, și imediat l-a și introdus pe teren, pe fotbalistul român Olimpiu Moruțan, considerat (n-am aflat încă pe bază de ce!) un mare talent (că toți se nasc așa!) și o speranță în curs de eternizare, din moment ce de vreo 10 ani, de pe cînd avea 17, tooot este așteptat să rupă gura lumii. Dacă ar fi să ne afundăm în cronologie, atunci trebuie arătat că născutul talent clujean Olimpiu Moruțan a debutat în prima ligă jucînd pentru Botoșani, în 2016! Remarcat de domnul patron George Becali, Moruțan a fost achiziționat pentru 700.000 de euro și, probabil fiindcă dl. Becali vedea în el un Dembele sau măcar un Dybala i-a fixat o clauză de reziliere de (zău că nu-i greșeală!) 70.000.000 de euro! Ai putea crede că a dat peste vreun Yamal sau măcar Arda Guler… numai că după vreo doi ani, dl. Becali l-a dat de pomană! Altfel spus, neștiind cum să scape de talentul nativ devenit speranță nerezolvată cu toată clauza aia năucitoare, dl. Becali i l-a făcut cadou lu` văr`su, dl. Giovani Becali.

Telenovela e din ce în ce mai tare: talentu` a ajuns să fie pasat între Galata, Ankaragucu, Pisa, Aris, nici una nereușind să-i găsească vreun loc compatibil cu talentul (și cu glasul!?) său. Dacă vreți să vedeți și cu ce argumente l-au gonit, atunci aflați că din 2024 încoace, talentu` a intrat de 24 de ori pe iarbă și a înscris în total 1(un) gol, acum doi ani. Vă dați seama ce tare achiziție a făcut Rapidul!… și despre care alde Dănciulescu și Adi Mutu spun că e cea mai tare. Adi, însă, a spus și că ”e aproape la fel de bun ca Petrila”!… adică ăla care a intrat pe veci în istorie cu ratarea aia aproape genială din meciul cu Botoșani. Eu am doar o nedumerire: de ce i-o fi fixat Becali clauza de reziliere de numai 70 de milioane? Ce, de 700 nu mergea? Sau 7 miliarde, dacă tot e bal.