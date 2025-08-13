David și Goliat Sindicat

Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, s-a numărat printre sindicaliștii care au pichetat Ministerul Educației și a spus că a observat o radicalizare a profesorilor, în sensul că nu vor doar demisia lui Daniel David, ci și anularea articolelor din Legea 141 dedicate sistemului de educație.

Ți-ai găsit să plece Daniel David din funcție – o dată pentru că dumnealui este din Cluj, iar Clujul, se știe, este buricul pămîntului românesc, și a doua oară pentru că el este David și are convingerea că-l va învinge pe Goliat Sindicat.

DaniEl, buricul învățămîntului