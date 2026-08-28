Cuvîntul care trebuie dat la școală

Încă o realizare de excepție a Primăriei Suceava: pe strada Bujorilor s-a turnat stratul de uzură. Primarul Vasile Rîmbu: ”Cuvânt dat, cuvânt respectat: Strada Bujorilor e gata în termenul promis”.

Nu știm cînd și-a dat domnul Rîmbu cuvîntul și unde, dar așa o fi cum spune dumnealui.

Și pentru că tot veni vorba, primarul ar cam trebui să-și dea cuvîntul la școală, ca să se educe un pic. Nu cuvîntul mieros pe care-l folosește în postările sale, ci ăla pe care-l utilizează, atunci cînd nu sînt decît cîteva urechi prin preajmă, împotriva celor pe care nu-i suportă.

Grigore după Ureche