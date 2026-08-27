Punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei-Șepit ar putea deveni funcțional pentru circulația pietonală cel tîrziu în primăvara anului 2027. Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a aflat de acest lucru de la Consiliul Județean Suceava, căruia îi adresase o solicitare în acest sens. CJ, în parteneriat cu structuri din România și Ucraina, a depus spre finanțare un proiect în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Proiectul a fost declarat admis, iar în perioada următoare este programată semnarea contractului de finanțare. Fondurile europene vor fi utilizate pentru achiziția de dotări necesare controlului la frontieră și pentru dezvoltarea infrastructurii vamale din zona Izvoarele Sucevei-Șepit.

Așa stînd lucrurile, deputatul Petru Gabriel Negrea a salutat demersurile Consiliului Județean, subliniind că deschiderea traficului pietonal reprezintă o necesitate reală pentru localnici, prin facilitarea legăturilor dintre comunitățile de pe ambele părți ale graniței, sprijinirea familiilor divizate și stimularea economiei locale.

Noroc de domnul deputat, pentru că dacă dumnealui nu saluta demersurile, acestea se supărau, lăsau lucrurile baltă și plecau, iar punctul de trecere a frontierei ar mai fi trebuit să aștepte mult și bine pînă să fie deschis. Totuși, ce așteaptă, oare, domnul Negrea de la Consiliul Județean, condus de PSD, pentru reclama făcută?

FrontiEra capitalistă