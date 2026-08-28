Ministrul Educației, suceveanul Mihai Dimian, a avut un mesaj de încurajare pentru cei care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat nici în cea de-a doua sesiune: „Celor care nu au reușit de această dată, le spun că un examen nereușit acum nu închide drumul lor mai departe”.

Pe undeva, mesajul domnului Dimian seamănă cu cel care îi este atribuit lui Pierre de Coubertin: ”Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”.

Astfel, cei care au ratat, nu doar că nu se mai simt inconfortabil pentru insucces, ci se simt un fel de olimpici.

Scurt ratat de biologie