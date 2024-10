Ceremonia de dezinstalare din funcție

La depunerea jurămîntului de către noul primar de Botoșana, Andrei Sticleț, de la PMP, în prezidiu au luat loc președintele PMP Suceava, Marian Andronache, deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, noul președinte PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și fostul președinte PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Domnul Flutur a fost prezent în calitate de fiu al satului, iar doamna Adomnicăi și domnul Șoldan în calitate de noi coordonatori pe partea politică ai domnului Sticleț, că doar acesta nu o mai rămîne singur prin PMP.

Domnul Flutur a spus că a făcut niște lucruri pentru comună și i-a mulțumit fostului primar PNL, Ioan Ghiață, pentru realizările sale, afirmînd: ”Eu am mers pînă la capăt cu primarul Ioan Ghiață, căruia vreau să-i mulțumesc pentru ce a făcut în aceste mandate. Peste tot în județul Suceava, chiar și acolo unde am pierdut alegerile, am mers cu primari care au făcut treabă. Pe mine și pe Ioan Ghiață ne leagă foarte multe lucruri de Botoșana și vreau să cred că aceste lucruri lasă o amprentă în mintea și în sufletul oamenilor noștri, dincolo de anumite supărări de campanie electorală. Nu putem să uităm. Dimineață m-am dus pînă la Cajvana și am venit înapoi și am văzut că s-a asfaltat, deci a mai rămas enorm de puțin de modernizat. 30 de kilometri de apă, 60 de kilometri de canalizare, tot pe atîția de gaz metan și am avut vineri șansa și onoarea să vă semnez certificatul de urbanism pentru toate localitățile – Cajvana, Cacica, Pârteștii de Jos și Botoșana. Lucrurile astea trebuie spuse”. Pe final, totuși, domnul Flutur i-a urat succes noului primar.

Așadar, Gheorghe Flutur nu a fost la ceremonia de instalare în funcție a lui Andrei Sticleț, ci la cea de dezinstalare a lui Ioan Ghiață.

Ghiața bate filmul