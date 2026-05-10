Domnilor ziariști,

Subsemnatul Marius Rîpan, primarul orașului-municipiu-stațiune-mănăstire (asta de la urmă e în curs de rezolvare) Vatra Dornei, vă atrag atenția că articolul cu care ați deschis numărul precedent al Jupânului, intitulat ”Orașul Cazinoului Băilor fără cazinouri, băi!” este la granița dintre blasfemie și calomnie, deci pușcărie. Vă atrag atenția că virgulă cînd apărați păcănelele și pe ăia care joacă la ele puteți fi și voi încadrați ca instigatori la sărăcirea populației și ca iar virgulă complici la deraierea unui număr considerabil de cetățeni deveniți dependenți de ele. Pentru toate acestea, noi, cei care vrem să îi apărăm pe cetățenii municipiului nostru de tot soiul de ispite și mai ales de ochiul dracului, vă somăm să publicați această replică, pentru ca tot omul să priceapă că îi facem bine și la vară cald.

Așadar, interzicerea păcănelelor în orașul-stațiune, viitor oraș-mănăstire, va proteja pe de o parte cetățenii suferinzi cu nervii, pe care zgomotul ca un zumzăit de insecte pe care-l fac acestea îi deranjează vădit, iar pe de altă parte le va menaja și psihicul celor care, deja dependenți de păcănele, se-mbolnăvesc și mai tare la cap cînd văd că alții cîștigă și ei nu. Una peste alta, interzicerea acestor mașinării diabolice vine la pachet cu desființarea denumirii de ”Cazinou”, ceea ce sugerează desfrîu, scandal, bani nemunciți, poate și droguri, ce mai: iadul pe pămînt, și unde? Tocmai aici, în Grădina Maicii Domnului! Așa că iar virgulă cum ziceți și voi, orașul Cazinoului Băilor a rămas fără Cazinou, datorită acestor oameni responsabili care sîntem eu însumi și unor consilieri locali. Însă, dacă e musai, mai dăm o HCL prin care în acest fost lăcaș al pierzaniei, dacă tot e Muzeu, să expunem niște relicve de păcănele, recondiționate cumva în spirit creștin, la care să se cîștige cînd în ecran apar 3 icoane, 3 moaște sau 3 patrafire, jackpot-ul fiind de 300 de lumînărele. Asta, numai pentru jucătorii cu frica lui Dumnezeu. Pentru ceilalți, ca voi și ca alți sataniști, în ecran vor apărea doar afurisenii, în română și în alte 3 limbi, toate de circulație internațională.

Primar Marius Rîpan,

transformînd cazinoul în mănăstire în maximum un an