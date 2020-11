Candidat în carantină

„A fost greu. Am stat 14 zile în carantină, plus zilele care au fost înainte de carantină, pentru că de fapt eu mă infectasem mai demult. Un test pentru COVID-19 mi-a ieșit negativ și am continuat să stau în casă. Cînd mi-a ieșit rezultatul pozitiv, cred că trecuseră vreo 10 zile, așa că în total cred că am stat cam 24 de zile. A fost foarte, foarte greu. Am avut o formă de boală ușoară spre medie. N-am avut mari probleme, ci doar o foarte mare stare de oboseală care, efectiv, mă țintuia la pat. Nu mă puteam ridica, aveam o slăbiciune. Acum sînt bine, fără probleme. Tratamentul mi-a fost prescris de doamna doctor Terteliu (n.r. – Monica Terteliu, șefa Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava). Chiar îi mulțumesc doamnei doctor… Un tratament foarte bun, care m-a pus rapid pe picioare. Nu am stat degeaba acasă. Cîteodată mă trezeam dimineața și adormeam noaptea tîrziu. Am făcut campanie electorală pe Facebook, am avut ședinte online la partid, am citit. N-am prea vizionat Netflix-ul, pentru că nu aveam timp. În schimb, o carte, un meci, da, asta a fost…”. Marian Andronache, candidat al PMP Suceava la Camera Deputaților, despre perioada de carantină care i-a fost impusă după ce a fost depistat pozitiv la testul COVID.