Am pierdut primari, am pierdut alegerile

„De fiecare dată, o înfrîngere te pune pe gînduri. Și începi să analizezi dacă ai făcut tot ce trebuia, dacă ai făcut bine ceea ce trebuia, dacă ar mai fi trebuit să faci ceva… Eu mi-am început campania electorală în precampanie, încă de pe data de 9 iulie, deci practic am avut trei luni de zile și tot nu am ajuns peste tot în județ. La final am avut sentimentul că aș fi avut nevoie de mai mult timp. Fiindcă, repet, n-am reușit să ajung în fiecare unitate administrativ teritorială. O comună are și șase sate. Reușeam să trec pe-acolo, mă întîlneam cu un grup de oameni, dar n-am reușit să ajung atît de mult cît mi-aș fi dorit ca să discut cu oamenii. Oricum, pe mine m-a încărcat pozitiv munca de pe teren. În campania electorală, discuțiile cu oamenii m-au ținut în priză. De aceea, am regretat că n-am început campania mai din timp. Poate altfel ar fi fost și rezultatul. Nu vreau să dau vina pe nimeni. (…) Într-adevăr, din start unii mi-au dat puține șanse în lupta cu Gheorghe Flutur, care trebuie să recunoaștem că este un personaj politic de anvergură, cu foarte multă experiență și care a reușit să-și reabiliteze acea imagine șifonată, pe bună dreptate, de modul cum s-a gestionat carantina și pandemia în județul Suceava în primăvară. A reușit. A contat și pierderea pe care am suferit-o noi și care s-a contabilizat la Gheorghe Flutur ca un atu și ca un argument care a dus la acest rezultat. Pierderea primarilor care au plecat de la noi și au candidat din partea PNL, într-o mișcare strategică, ușor machiavelică, dar în politică se pare că este permis orice. Au plecat exact în ultima săptămînă cînd mai puteam depune liste de candidaturi. Nu a fost ușor și a contat și asta foarte mult, pentru că m-am uitat la rezultatele din acele localități. Au fost rezultate excepționale pentru primari, care au tras cot la cot, umăr în umăr, cu rezultate pentru Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean. Au fost și rezultate de peste 80%, pe care nu le-am văzut cînd candidau din partea PSD. A fost o mobilizare pe care mi-aș fi dorit să o fi avut și cînd candidau din partea noastră”. Social-democrata Mirela Adomnicăi, care s-a clasat pe locul II la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Suceava, după președintele PNL, Gheorghe Flutur.