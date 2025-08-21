Bani aruncați pe panseluțe

”România produce și a produs întotdeauna în post-comunism mulți bani. Doar că i-a aruncat pe fereastră aiurea. Noi nu avem o înțelepciune a cheltuirii banilor publici. Banii sînt sifonați din bugetele publice prin fel de fel de lucrări de care la un moment dat nu avem nevoie neapărat, dar care umflă pompos planurile de acțiune ale autorităților locale, ale consiliilor județene, ale ministerelor. De aceea, pe de-o parte producem bani, pe de altă parte ne plîngem că nu avem infrastructura necesară, fie ea de transport, fie infrastructura medicală, fie infrastructura de educație.

Mai e și varianta… știi că americanii au vorba aia: <follow the money>, urmărește traseul banilor. De exemplu, la București era la modă schimbatul panseluțelor. O dată pe lună, rondourile înflorate din diversele intersecții erau refăcute. Bine, ne place tuturor să avem un oraș frumos, un oraș curat, un oraș înflorat, dar nimeni nu și-a pus problema dacă nu cumva schimbarea asta cu frecvență mare a florilor dintr-un rondou nu ascunde, nu e doar o formă de acoperire a modului în care se sifonează bani. Fiindcă pentru un rondou de flori nu muncește doar un lucrător îmbrăcat cu uniforma de la ADP (Administrația Domeniului Public – n.r.). Este o firmă de proiectare care desenează cum ar trebui să arate respectivul rondou de flori, după aia este o firmă care vine și licitează realizarea producției, pur și simplu, după aia este o firmă care furnizează florile, materialul necesar, după aia vin ăștia de la ADP ca să vadă dacă s-au făcut lucrările corect sau nu, și, uite-așa, pe un rondou de panseluțe, cred că 3-4-5 valuri de plăți poate face o primărie dacă își dorește cu adevărat să transmită banii în economia reală, cu ghilimele”. Daniel Apostol este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și la jurnalul.ro.