Lucrările de modernizare a centrului Rădăuților au ajuns la etapa de montare a pietrei cubice, iar primarul Bogdan Loghin a declarat: ”Această soluție nu doar că oferă un aspect plăcut și îngrijit, dar contribuie și la protejarea pavajului, și la scurgerea eficientă a apei. După montajul pietrelor, bucată cu bucată, se vor acoperi rosturile. Pas cu pas ne apropiem de forma finală a proiectului și ne place ce iese”.

Cui ne place, domnule primar? Adică, și lui Bogdan, și domnului Loghin?

Conferința de place