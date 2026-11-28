Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a prezidat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi și a evidențiat progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trai din comunitățile de romi: ”Eu propun ca acest grup de lucru să se întîlnească din ce în ce mai rar, nu fiindcă fuge cineva de muncă, ci pentru se va ajunge ca în comunitățile de romi condițiile de trai să crească prea mult. Și știți că oamenii se apucă de tot felul de prostii cînd nu mai pot bine”.