Pentru primul weekend din luna februarie (3-4 februarie), ,,Discul de Top” difuzat pe frecvențele Radio Top Suceava (104FM și radiotop.ro) este un clasic al britanicilor răzvrătiți de la The Who.

„Who`s Next” este cel de-al cincilea album de studio al trupei, lansat pe 2 august 1971. Discul s-a dezvoltat, de fapt, din proiectul ,,Lifehouse”, o operă rock concepută de chitaristul grupului, Pete Townshend, ca o continuare a filmului cult Tommy. Proiectul a fost anulat din cauza complexității sale și a conflictelor cu Kit Lambert, managerul trupei, dar grupul a salvat cîteva dintre piese, fără legătură între ele, pentru o viitoare lansare. Opt din cele nouă piese ale discului nostru au fost parte din ,,Lifehouse”, singura excepție fiind „My Wife”, scrisă de basistul John Entwistle.

„Who`s Next” a fost un succes critic și comercial imediat, iar de atunci a fost catalogat de majoritatea publicațiilor de gen drept cel mai bun album The Who, care a inspirat zeci de generații și continuă să o facă. Publicația Rolling Stone clasa discul pe cea de-a 77-a poziție în celebrul top al celor mai bune 500 de albume din toate timpurile.

În vara lui 2022, într-un interviu pe care l-am realizat cu Guy Pratt, membru Pink Floyd cu acte-n regulă, actual membru al proiectului psihedelic marca Nick Mason, Saucerful of Secrets, și bun prieten al familiei Gilmour, acesta îmi povestea despre prima sa revelație muzicală: ,,Eram în vacanță, cu familia, în Holyhead (Anglia). În acea perioadă fusesem <corupt> de un văr mai mare să fumez. Îmi amintesc și acum, după primele fumuri mi se făcea rău și aproape că leșinam, așa că într-o zi, după o supradoză de nicotină, am urcat în camera vărului meu și m-am întins pe pat. Revenindu-mi treptat am observat casetofonul de lîngă mine. Așa că m-am decis să îl pornesc. Pot spune că ce am trăit a fost o epifanie. Sunetul sintetizatorului care deschide Baba O’Riley a inundat camera, urmat de primele acorduri, apoi beat-ul tobelor, apoi linia de bass… Nu mai auzisem așa ceva pînă atunci”. Cu siguranță, lista celor care au decis să se apuce de muzică datorită ,,Who’s Next” poate continua. Ba chiar Sir Paul McCartney a recunoscut că a scris ,,Helter Skelter” simțindu-se amenințat de sound-ul ,,raw” și puternic al celor de la The Who.

În cazul în care ați uitat de una din capodoperele rock-ului britanic, vă provoc să ascultați ediția Discurilor de Top din această săptămînă: sîmbătă, de la ora 19.00, și duminică, în reluare, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza