Războiul de la ACET-ul sucevean l-a fugărit pe viceprimarul Ungurian

Viceprimarul PNL al Sucevei, discretul Daniel Ungurian, a demisionat din Adunarea Generală a Acționarilor de la operatorul regional de apă și canal ACET. Și ce-i cu asta? Păi, este. Pentru conducerea ACET-ului se războiesc în continuare președintele Consiliului Județean Suceava, liderul PSD Gheorghe Șoldan, și primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, care este suspendat din PSD pînă în luna iulie a anului viitor. Cei doi tot umblă la AGA și la CA-ul ACET-ului, pentru a-și putea pune rînd pe rînd oamenii la conducerea companiei: cînd Vasile Rîmbu pe Florin Olaru, cînd Gheorghe Șoldan pe Lorand Ercse. Deocamdată, domnul Olaru este la butoane, dar se pregătește să revină domnul Ercse. Tabăra Șoldan a formulat mai multe plîngeri în instanță pe acest subiect pe partea civilă, dar și plîngeri penale care ar fi fost trimise direct la Parchetul General. Nefiind plătit, dar și pentru că oricum era de decor acolo, domnul Ungurian a considerat că ar fi mai bine să se dea la o parte, pentru ca suflul exploziei care se va produce la un moment dat să nu-l atingă și pe el. Apoi, gestul său are legătură și cu faptul că primarul Vasile Rîmbu îl ține în funcție de decor, neoferindu-i, așa cum și-a dorit, sectorul urbanism. Așa că, pentru propria protecție, dar și de supărare, Daniel Ungurian a decis să iasă din decor. Doar de la ACET, nu și de la Primărie. Rămîne de văzut ce-i va spune PNL-ul, partid care se poartă cu Vasile Rîmbu ca și cu viitorul candidat liberal la funcția de primar al Sucevei.