ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Breaza, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare Drum Forestier Știrbu (Lucava Ramificație) – Pod la Hm 01+50”, propus a fi amplasat în com. Moldova Sulița, sat Moldova Sulița – extravilan, jud. Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, jud. Suceava și la sediul titularului Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava, Ocolul Silvic Breaza, în zilele de luni–vineri, între orele 09.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.