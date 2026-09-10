Salariul vorbește!

Poate sînteți nedumeriți de pasivitatea domnului Gheorghe Becali în privința contraperformanțelor pe care le tot produce echipa domniei sale, de felul în care rămîne aproape impasibil la evoluția (de fapt, involuția) echipei domniei sale în toate competițiile în care este angrenată și, implicit, la prestațiile antrenorilor domniei sale, pe care pare să nu-i considere în nici un fel responsabili de brambureala tot mai năucitoare de pe teren, de la un sezon la altul și de la un antrenor la următorul.

Toți băieții ăia plimbați pe banii lui Becali la vestiare și pe gazon cu ecusonul de ”antrenor” atîrnat de gît fac și cîte o tură prin fața microfoanelor înainte și după partide, întrebărilor puse de reporterii sportivi dîndu-le drept răspunsuri niște tăceri mai mult adînci decît înțelepte și din care nimeni nu poate înțelege nimic. Noi, ăștia care mai pricepem și tăcerile, înțelegem însă că domnii antrenori nu spun nimic fiindcă n-au ce spune. Este evident că domniile lor nu fac echipa, nu fac schimbările, nu fac achiziții, nu fac tactica de joc, nu fac mai nimic. Și iau bani? Da, desigur. Dacă vreți să știți și cît iau pentru a se preface că antrenează și a nu denunța public că toate astea de mai înainte, ba încă și altele, le face, cu cîtă minte are, exclusiv dl. Becali, atunci aflați că mutul ăsta de acu’, Marius Baciu, ia fix 10.000 pe lună. Dublu decît lua Charalambous, plătit cu 5.000! Mourinho primește 6.000.000 la Real, pe an, e drept. Poți să spui că și Mou și Baciu practică aceeași meserie? Eu zic că nu.