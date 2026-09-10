Aurul olandez, ”extras” cu greu de suceveni

La Campionatul Mondial de Canotaj de la Amsterdam, echipajul feminin al României de opt plus unu a cucerit medaliile de aur și a stabilit și un nou record mondial. Din barcă au făcut parte și sucevencele Ancuța Bodnar, Maria Lehaci și Magdalena Rusu. Tot aur a cîștigat și barca României din proba de 8+1 mixt (Mix8+) din care au făcut parte și canotorii suceveni Florin Lehaci, Ciprian Tudosă, Cosmin Pleșescu și Ștefan Berariu. Manuel Costache este președintele singurului club de fotbal de Liga a III-a din județul Suceava, Bradul Putna, dar este și unul dintre iubitorii acestui sport. În același timp, domnul Costache este un apropiat al unora dintre canotorii suceveni. Unii dintre aceștia, cum ar fi Ancuța Bodnar, au fost invitați să dea lovitura de începere a unor meciuri de fotbal de la Putna.

”Eu, sincer, am avut emoții, și vă spun din ce cauză am avut emoții. Anul ăsta trebuia să fiu și eu cel puțin la Campionatele Europene, dar a intervenit ceva în familie și n-am putut să merg în Italia. În Italia am dominat competiția, am terminat pe primul loc în clasamentul pe națiuni, dar, ca niciodată, Campionatele Europene și cele Mondiale au fost puse la interval de vreo trei săptămîni. Niciodată în istorie nu au fost puse așa repede. De obicei, Campionatele Europene sînt undeva în luna mai, chiar și în aprilie au fost. Deci, în aprilie, mai vin Campionatele Europene, iar cele Mondiale sînt undeva spre sfîrșitul lui august, chiar la începutul lui septembrie. Așa a fost dintotdeauna. Un vîrf de formă nu se poate ține mai mult de trei săptămîni. Te antrenezi pentru o competiție ca să mergi un vîrf de formă.

A fost greu să gestionezi ambele competiții în felul acesta, dar eu nu am știut problema cu acest canal din Olanda, unde au avut loc Campionatele Mondiale pe un canal. Au fost avantajate clar echipajele de pe culoarele 1, 2 și 3, care au fost lîngă mal, unde nu au fost valuri, nu a fost vînt, iar culoarele 4, 5 și 6 au fost dezavantajate total, mai ales la bărcile mici, și această diferență se vede foarte, foarte tare. De altfel, Simona Radiş a cîștigat aurul de pe culoarul 1, iar băieții au avut bărci care au venit pe locurile IV, V, dar au venit de pe culoarele 4 sau 5. N-au avut șanse egale cu cei de pe culoarul 1. Și ca să vă dau un exemplu, barca noastră de 8 plus 1 fete a ieșit campioană mondială cu record mondial de pe culoarul 5. Iar barca gazdă, Olanda, a fost pusă pe culoarul 1. Nu știu care a fost criteriul, pentru că s-a tras în funcție de timp. Noi ne-am trezit pe culoarul 5. Iar Olanda de pe culoarul 1 nu a luat nici o medalie. Vă dați seama ce cursă a fost. De aia s-a și încheiat cu record mondial cursa de 8 plus 1 feminin. A fost ceva de-a dreptul senzațional – o bătălie între țara noastră, Marea Britanie și Statele Unite, dar în care fetele din România au condus cap-coadă. Iar ceea ce s-a întîmplat la 8 plus 1 mixt, nu cred că am mai văzut vreodată, adică să urci de pe podiumul de premiere direct în barcă, să pleci la start și să mai cîștigi o medalie de aur la interval de pînă într-o oră. (Cu cine ești mai apropiat dintre canotori?) De departe cu Ancuța Bodnar. (Cred că o inviți iar pe Ancuța să dea vreo lovitură de începere, nu?) Ancuța…? Sînt cu o restanță la mine și cred că de data asta vor veni Maria Lehaci și Florin Lehaci”. (Foto: Eurosport)