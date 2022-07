Rugby în izmene de la Oprea!?

Este un adevăr care nu trebuie nicidecum demonstrat, acela că sărăcia nu este nicidecum o virtute ori un prilej de mare mîndrie, ba chiar că este izvor nesecat de corupție. În sportul românesc, sărăcia este cea care a adus pe post de investitori ori de conducători ai diverselor organisme (federații, ligi, comitete etc.) fel de fel de personaje pe care cel mai adesea ne mirăm că le vedem în libertate, cînd este de notorietate activitatea lor predilect sau exclusiv infracțională.

Sîntem probabil singura entitate geo-politică unde niște Neica Nimeni, cînd obosesc să-și spele banii prin sport din postura de „investitori” (care n-au investit niciodată măcar un leu!) se trezesc mari politicieni, exemplul de-a dreptul dramatic fiind cel al lui Gigi Becali, devenit chiar parlamentar european! Pe bune: care țară ar mai fi îndrăznit să trimită la Bruxelles un biped de calibrul ăstuia!? Există însă și fenomenul invers: de politicieni (aiurea!, pripășiți și acolo, că doar nu-s în stare nici să-și spună numele întreg, darămite să facă strategii politice!) care tocmai cînd credeam toți că au fost dezafectați definitiv și au luat meritata cale a pușcăriei, izvorăsc mai dihai ca meningita ori COVID-ul. Credeați că generalul (de intendență!!!) Gabi Oprea, zis „Izmănarul”, ex-vicepremier, ăla care mergea cu garda personală la manichiură, care l-a trimis practic în groapă pe motociclistul pus să-i deschidă drumul spre casă, care a „îndrumat” nenumărate plagiate de doctorate ale altor „politicieni” la fel de breji, care etc. și etc. și etc., este cumva în pîrnaie? Nu. E liber ca și dv. Ba are și funcție: e președinte onorific la Federația Română de Rugby. Cică sărăcia, nu corupția, l-a dus acolo! Adică a adus nu știu ce sponsori pentru naționalele de copii. De aceea, dl. Alin Petrache, preș. al federației, l-a propus în funcție pe izmănarul Oprea. Nici o legătură cu faptul că tac-su` lu` Petrache are doctorat „îndrumat” de Oprea!!! Oare Naționala României va juca de acum înainte în izmene aduse de Oprea?