Editura Trei a publicat la începutul acestei luni, în colecția Autori Români, ediția a doua, revizuită și adăugită, a cărții Cantafabule. Texte pentru Phoenix, care la vremea apariției (1976) a constituit debutul editorial (în volum) pentru autorii ei, Șerban Foarță și Andrei Ujică. Dacă primul a devenit în decursul timpului unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți poeți contemporani, cel de-al doilea a schimbat literatura pe cinema, devenind celebru în toată lumea datorită filmelor sale, dintre care amintim Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010).

La rugămintea membrilor celebrei trupe Phoenix, Foarță și Ujică au scris libretul pentru Cantafabule, un album care a devenit rapid foarte popular în anii ’70 – ’80. După succesul înregistrat de versurile lor pe scena muzicală, cei doi au decis să-și adune textele într-o carte, dar într-o formă ușor diferită, mai cizelată, o formă care nu mai ținea de rigorile impuse de ritmul muzicii. Așa a apărut în 1976 Texte pentru Phoenix.

Ediția de față (cu titlu ușor modificat), Cantafabule. Texte pentru Phoenix, publicată în anul în care Phoenix celebrează 60 de ani de la înființare, este o reconstituire a cărții apărute în 1976, la care se adaugă și imaginile care au fost făcute atunci de artiștii Vali și Lili Sepi, dar nu au mai apărut nici în volum, nici pe copertele albumului. De asemenea, ediția nouă cuprinde și textele așa cum au fost ele cîntate și înregistrate pe disc, prin urmare strînge în volum atît prima ediție a cărții Texte pentru Phoenix, cît și libretul complet al albumului Cantafabule.

Nu întîmplător, data apariției a fost începutul lunii iulie, cînd Șerban Foarță (8 iulie 1942) a împlinit 80 de ani.

Cantafabule. Texte pentru Phoenix este fără doar și poate o carte-cult pentru generațiile care au crescut sub comunism.

Șerban Foarță (8 iulie 1942, Drobeta-Turnu Severin) este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți poeți contemporani. Printre cărțile sale de poezie se numără: Șalul, e șarpele Isadorei/ Șalul e șarpele Isadorei (1978), Copyright (1979), Holorime (1986), Opera somnia. Antologie (2000). A scris și proză, dintre care amintim: Roșul ușor e rozul iluzor (2008), Gazela de perete (2009). A publicat de asemenea cîteva volume de eseuri (Afinități selective, 1980, Afinități efective, 1990), dialoguri (Narațiunea de a fi, împreună cu Robert Șerban, 2013) și numeroase traduceri ale unor autori precum Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire etc.

Andrei Ujică (13 noiembrie 1951, Timișoara) și-a început cariera literară cu proză scurtă (Isabela, prietena fluturilor, 1972). În 1981 a emigrat în Germania, unde interesul său a glisat spre cinema, consacrîndu-se pe scena internațională ca un regizor important, cu o abordare unică în explorarea istoriei recente. Printre filmele sale se numără: Videograme dintr-o revoluție (împreună cu Harun Farocki, 1992), Out of the Present (1995), Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010). Din 2017 s-a întors în România. Are în lucru un film despre The Beatles și un volum de memorii. Cartea de față reprezintă o reeditare a volumului lor de debut: Texte pentru Phoenix (1976), împreună cu ilustrațiile (cenzurate în epocă) și cu textele dublului album Cantafabule (1975).

Ostatica

Autoarea britanică Clare Mackintosh revine în colecția Fiction Connection a Editurii Trei cu un nou thriller spectaculos – Ostatica. Un roman scris din perspectiva mai multor personaje, asemeni unor piese de puzzle, dar pe care Clare Mackintosh le potrivește cu o abilitate incredibilă. Folosindu-se de elemente cinematografice, precum cronometrul cu numărătoare inversă, pe care cititorul aproape îl poate auzi cum ticăie, autoarea britanică reușește să creeze un thriller înfricoșător și claustrofob.

„De-a dreptul hipnotic!” – Lee Child

Poți salva sute de vieți. Sau o poți salva pe cea mai importantă…

La bordul primului zbor fără escală Londra – Sydney, atmosfera este încărcată. Se zvonește că printre pasageri ar fi multe celebrități, iar avionul va fi întîmpinat de ziariști la aterizare. Mina face parte din echipajul de cabină ales special pentru acest zbor. Se străduiește să se ocupe de pasageri și să nu-și facă griji pentru fetița sa de cinci ani sau problemele grave din căsnicie. Însă imediat după decolare primește un bilețel anonim înspăimîntător. Cineva vrea să se asigure că avionul nu va ajunge la destinație. Pentru asta are nevoie de ajutorul Minei și știe exact cum s-o oblige să colaboreze. Mai sînt 20 de ore până la aterizare. În 20 de ore se pot întâmpla atît de multe…

„Clare Mackintosh este neîntrecută în portretizarea unor familii credibile, pe care le pune în situații într-atît de periculoase, încît trezesc cititorului emoții extrem de intense”. – Literary Review

Clare Mackintosh a inclus în Ostatica comentarii sociale inteligente despre prejudecăți și discriminare, extremism și presupunerile pe care le facem despre cei din jurul nostru. Romanul de acțiune ține cititorul cu sufletul la gură, îi induce atît o stare de panică, cît și una de entuziasm. Un thriller așa cum scriitoarea ne-a obișnuit deja în precedentele sale romane: Te las să pleci, Te văd sau Lasă-mă să mint.

„O carte spectaculoasă, cu o întrebare chinuitoare: Tu ce-ai face?“ – Ruth Ware

Clare Mackintosh a lucrat 12 ani în poliție, apoi a fost jurnalist independent și consultant social media. A scris patru thrillere care au primit numeroase premii și au ajuns toate bestselleruri Sunday Times și New York Times. Cărțile ei au fost traduse în 40 de limbi și au fost vîndute în peste două milioane de exemplare în întreaga lume. Clare locuiește în nordul Țării Galilor, împreună cu soțul și cei trei copii.

De aceeași autoare, la Editura Trei au apărut Te las să pleci, Te văd, Lasă-mă să mint și După sfîrșit, precum și Dublura, pe care o semnează alături de Sophie Hannah, B.A. Paris, Holly Brown. O puteți urmări pe www.claremackintosh.com, www.facebook.com/ClareMackWrites şi Twitter @ClareMackint0sh.

