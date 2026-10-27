”Facem Suceava de rușine!”

După instalarea noului Guvern, președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a fotografiat alături de ministrul PSD al Dezvoltării, Alexandru Stoica, omul lui Marcel Ciolacu de la Buzău. De fapt, domnul Stoica s-a fotografiat cu domnul Șoldan, din moment ce primul a postat fotografia pe pagina sa de socializare, pe care a însoțit-o cu următorul text: ”Astăzi, alături de colegul meu Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, am reafirmat importanța unei colaborări strânse între Ministerul Dezvoltării și administrația județeană. Avem un obiectiv comun: să sprijinim investițiile de care comunitățile au nevoie și să contribuim la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni (…)”.

Dacă, într-adevăr, are o relație specială cu Alexandru Stoica, Gheorghe Șoldan ar trebui să-i dea acestuia o mînă de ajutor. Domnul Șoldan ar trebui să-l informeze pe domnul Stoica în legătură cu sala polivalentă cu 5.000 de locuri de la Suceava, în care Ministerul Dezvoltării a pompat mai bine de 35 de milioane de euro. Domnul Șoldan ar trebui să fie corect și să-i spună ministrului că din cauza Primăriei Suceava sala nu este dată în folosință nici în ziua de astăzi, cu toate că trebuia să fie funcțională de 2 ani, ceea ce reprezintă o adevărată rușine, și că, probabil, aceasta va fi deschisă abia în primăvara anului viitor. În aceste condiții și ținînd cont de faptul că atîtea proiecte din țară așteaptă să fie finalizate cu bani de la Ministerul Dezvoltării, iar bani nu prea sînt, dacă domnul Șoldan chiar are o relație apropiată cu domnul Stoica, ar trebui să-i sugereze acestuia să nu mai dea nici un leu Municipiului Suceava pînă cînd polivalenta nu va fi dată în folosință. Iar după aceea, să fie foarte atent în cazul în care Municipiul Suceava va solicita fonduri pentru alte proiecte. Din cauza bătăii de joc a administrației Rîmbu la adresa unui proiect atît de important, care a costat bugetul României atîtea milioane de euro, Suceava nu merită o pilă la București, ci o contrapilă. Sloganul administrației Rîmbu este ”Facem Suceava bine!”. Însă, în cazul polivalentei cu bani de Guvern acesta este altul.