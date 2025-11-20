Rădoi, Piți… mai lipsea Petrescu!

O străveche expresie, mai degrabă mîrlănesc-mahalagească decît populară, vorbește despre ”trîntitul mucilor în fasole”, și cred că în nici o limbă din galaxia noastră nu i se poate găsi nici traducere, nici echivalent semantic. Pentru noi, cei mai puțin sensibili, înțelesul acesteia e că tocmai cînd ți-e lumea mai dragă, iar evoluția este pozitivă, se întîmplă o chestie, o nenorocire, care răstoarnă complet situația. Dacă există și un vinovat, atunci acela este cel care a trîntit… în fasole.

Cea mai la îndemînă și mai frecventă ilustrare a expresiei se găsește în fotbalul nostru, unde de cîte ori ne vedem pe val la nivel de echipă (de oricare echipă, de la campioană pînă la nou înființatele care joacă în județeană) se produce exact chestia descrisă mai înainte. Țineți minte ce zicea Becali înainte de începerea campionatului? Că pe ăia, nu știu care, îi bate cu 14-0!… și a luat-o de la ei de nu s-a văzut! Vă mai amintiți de CFR și de clovnul care o antrena și care se vedea campion fără adversar anul ăsta? Între timp a dat boala-n el!… și în contractul lui pe viață! Mai știți de ce l-a adus ”U” Craiova pe Mirel? Vă reamintesc: ca să ia titlul! Evident că fără adversar, nu vă e clar? Acum vreo săptămînă, Mirel s-a cărat, lăsînd succesorului său șansa afirmării și, eventual, a titlului de la anu`!

Mai toți neisprăviții ăștia, care sînt cei mai buni din lume atît timp cît adversarul se numește Slobozia, Voluntari sau Afumați, nu s-au învrednicit nici măcar să-și ia licențele legale de antrenor, că n-au nici Bacul! Derogări, amînări, falsuri în acte (angajați ca secunzi, iar secunzii angajați ca papagali, acolo unde bîntuie ăștia ”greii”), la care se dedau patronii… și pentru ce? Pentru ca într-o bună zi alde Rădoi să se care după încă o mardeală, iar din neant să izvorască Piți, lasă-ne!, care să-l tînguie la tv și să-i deplîngă soarta crudă, deși era limpede că mai mult decît să trîntească mucii în fasole, cam ca Pițurcă, Rădoi n-o să poată niciodată.