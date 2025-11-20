Kids park-urile Sucevei, fără drogați și înarmați

Din ordinul conducerii geniale a Primăriei Suceava, trupe de meseriași au schimbat gardurile cîtorva locuri de joacă și au montat la intrări plăcuțe pe care scrie ”Kids Park”, pentru ca toți părinții și bunicii care s-au mutat la Suceava de la Pîrtești, Siminicea, Dîrmoxa și din județul vecin și prieten, Botoșani, să se simtă ca pe meleagurile lor natale, unde limba oficială este engleza.

După aceea, conducătorii și-au umflat piepturile, s-au uitat mîndri în dreapta și în stînga, dar și pe rețelele de socializare, așteptînd binemeritatele aplauze și like-uri.

Și pentru că în Suceava asta trebuie să fie ordine și disciplină, la intrarea în kids park-urile astea au fost montate panouri cu ”regulamentul de utilizare a locului de joacă”. Pe lîngă desenele pentru analfabeți care îți arată că nu ai voie să fumezi, să bei alcool ori să bați mingea, Primăria se adresează și celor care știu să citească. La primul punct al capitolului ”Este strict interzis” scrie: ”Fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise (droguri)”. Așadar, din moment ce nu ai voie să tragi pe nas și să-ți bagi în venă în spațiile de joacă pentru copii, pentru ca aceștia să nu învețe prostii, iar părinții și bunicii acestora să nu rămînă șocați și să nu mai știe cum să se întoarcă acasă, în rest poți să te droghezi unde vrei.

Totodată, geniala conducere a Primăriei subliniază că este interzisă prezența cu arme de foc. Atenție, cine nu respectă regulamentul poate primi o amendă de 1.500 de lei. Comă! Poate ar trebui ca la intrarea în kids park-uri să fie montate și niște cutii în care drogații și înarmații care vor să-și aducă aminte cum se dădeau ei în balansoar cînd erau mici să-și lase drogurile și mitralierele, pe care să și le ia la plecare, iar în drum spre casă să tragă pe nas și după aceea să tragă cîteva focuri în aer, așa, de distracție.

