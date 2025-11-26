Familiile din Broșteni, Ostra, Stulpicani și Slatina, dar și cîte o familie din Gura Humorului și Udești, care au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, au primit de la stat ajutoare financiare în sumă de 15,7 milioane de lei. Acestea au fost achitate prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, după cum a anunțat directorul instituției, Bogdan Filip, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de săptămîna trecută. Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a intervenit și a spus că mai sînt cîteva restanțe, care urmează să fie achitate în curînd, după care ajutorul financiar va urca la valoarea de 15,99 milioane de lei.

Cum vorbim despre peste 310 de persoane care au primit sau vor primi sprijin financiar, înseamnă că media acestuia este de 10.000 de euro de familie. Cam cît cîștigă un șef de la ANRE, care nu scade prețul energiei electrice, ca să nu citim prea mult seara și să ne stricăm astfel ochii. Prea ieftin, domnule prefect, prea ca (pentru) la țară.

Mass-Media ajutoarelor financiare