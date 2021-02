R ‘n’ R Hall of Fame: bătaie pe 6 locuri!

Revista „Rolling Stone” de miercurea trecută anunța că s-au stabilit cei 16 nominalizați care vor lupta pentru a ocupa cele șase locuri disponibile pentru accederea în Rock and Roll Hall of Fame în acest an. Știți, chiar și din rubrica aceasta, că în fiecare an sînt probleme, ba cu criteriile de admitere, ba cu componența în care vor intra grupurile (care în timp își mai schimbă componența, adesea de multe ori, astfel încît un grup de, să zicem, cinci membri, a avut 15 sau 20 de muzicieni care s-au perindat pe acolo în timp, și e limpede că nu pot fi toți incluși!) ori chiar cu legitimitatea nominalizării. Criteriul de bază pentru selecționarea în „lista scurtă”, de 16, a fost în acest an ca primul disc, fie single, fie album, al artistului în cauză, să fi fost scos înainte de 1995. Una din curiozitățile procedurilor este aceea că poți fi nominalizat de nenumărate ori și respins de tot atîtea! Ori, dimpotrivă, să fii admis de mai mute ori. Chiar printre cei nominalizați anul acesta se află două doamne care nu puteau lipsi pînă acum! Prima este Tina Turner, inclusă încă din 1990 la categoria „duet”, evident că alături de fostul ei soț, enormul muzician Ike Turner. Tot cu repetiție poate fi și includerea lui Carole King, ea fiind încă mai veche decît Tina în Hall of Fame, din 1990, dar nu la „interpreți”, ci la „compozitori”, inclusă atunci alături de fostul ei soț, Gerry Goffin, împreună cu care a scris multe zeci de hituri, începînd cu 1959! Iată și celelalte 14 nume: Jay-Z, Foo Fighters, Mary J. Blige, Iron Maiden, The Go-Go’s, Rage Against the Machine, Devo, Kate Bush, Chaka Khan, Fela Kuti, L.L. Cool J, New York Dolls, Todd Rundgren și Dionne Warwick.

Desemnarea cîștigătorilor va reveni atît fanilor, care pot deja vota pe site-ul rockhall.com (poftiți!, aveți dreptul și dv.!), cît și unui număr de circa 1.000 de critici, istorici, artiști și personaje importante din industria muzicală. Mai rămîne de stabilit data Galei (anul trecut s-a mutat din mai în noiembrie, și în plus, de fapt în… minus!, în loc de concert a avut loc o gală virtuală, transmisă pe HBO), condiționată de domolirea pandemiei. Vă vom ține la curent.