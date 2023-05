Plecări. Unele, definitive!

Pe la începutul anului, în această rubrică scrisesem că am impresia că 2023 va fi un an cu multe plecări, care în turneu, care… dincolo! Din nefericire, cele din a doua categorie se tot adună, ultimii care ne-au părăsit, săptămîna trecută, la cîteva zile distanță unul de altul, fiind doi cunoscuți muzicieni canadieni: a plecat mai întîi Tim Bachman, membru fondator al celebrului grup Bachman-Turner Overdrive, autor, printre multe altele, al unui enorm hit: „You Ain`t Seen Nothin` Yet” (1974). Celălalt dispărut este Gordon Lightfoot, probabil cel mai bun compozitor și interpret canadian de folk/ country. Avea 85 de ani și tocmai își anulase o bună bucată de turneu nord-american, pentru probleme de sănătate. Dincolo de zecile de discuri de aur și de platină (a vîndut în jur de 150 de milioane de discuri!), rămîn cîteva titluri memorabile, precum „Sundown” din 1974 (locul 1 în SUA și Canada) și mai ales „Early Morning Rain”, compusă de Lightfoot în 1966 și făcută celebră de Bob Dylan în 1970.

Mai pleacă (slavă Domnului, doar în turnee!) și alte nume mari. Aerosmith deschid pe 2 septembrie, la Philadelphia, turneul de adio numit „PEACE OUT!”. Au dat o declarație săptămîna trecută în legătură cu acest eveniment. Iat-o: „După 50 de ani, după 10 turnee mondiale, și după ce am cîntat pentru mai mult de 100 de milioane de fani… a sosit vremea unei ultime porniri!”. Și Buddy Guy, la 86 de ani, a plecat în turneul de adio, pe 4 mai, din Los Angeles. Are zeci de concerte planificate pînă pe 4 octombrie, majoritatea în SUA, dar și în cîteva țări europene, plus Israel, în iulie. (Foto: Atlanta Journal-Constitution)