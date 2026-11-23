Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, i-a adresat premierului Luca Niculescu o întrebare din categoria ”Mai bine sănătos și bogat sau mai bine bolnav și sărac?”, vrînd, chipurile, să afle ce soluții are acesta pentru creșterea nivelului de trai al românilor.

La așa întrebare răspunsul ar putea fi: creșterea numărului de senatori la cîteva milioane, astfel încît toți românii să se poate descurca așa cum o face Virgiliu Vlăescu. Ori poate că domnul Vlăescu crede că domnul Niculescu este proprietarul lanțului de covrigării ”Luca” și se așteaptă ca acesta să ofere produse gratis la tot poporul.

Doar aluat și nu ne-a dat