O săptămînă pînă la Festivalul Rock

Săptămîna viitoare, mai exact pe 19 și 20 august, ne reîntîlnim cu rock-ul în șanțul de apărare al Cetății Sucevei. După doi ani în care Festivalul ne-a lipsit, cu toate că anul trecut directorul Muzeului Național al Bucovinei, dl. Emil Ursu, a adus rock-ul în Cetate (Trooper, Baniciu&Lipan, Bucovina), iată că anul acesta tot domnia sa l-a reașezat acolo unde ne-am obișnuit cu toții, i-a redat și titulatura de Festival (restul sintagmei fiind „Cetatea de Rock a Sucevei”), așa că putem vorbi fără reținere de continuitate, ceea ce e chiar important.

Anul acesta, pe întinderea a două seri, vor evolua grupuri și debutante, și de notorietate, ba chiar și un nume solid din muzica mare, basistul american Marco Mendoza, a cărui activitate s-a legat de nume mari de tot, precum Thin Lizzy, Whitesnake, Ted Nugent și încă mulți alții. Ceea ce cîntă cu grupul său, acum, în 2022, este absolut încîntător. Ascultați-i piesa „Take It to the Limit” (video oficial din albumul care dă să iasă pe piață) și vă jur că veți dori să-l vedeți live! Fiecare seară va debuta cu cîte un grup sucevean, lista integrală a celor 8 grupuri de pe scenă fiind aceasta: Citrix, E-AN-NA, Old Brewmob, E.M.I.L., Urma, Robin & The Backstabbers, Vița de Vie, Marco Mendoza. S-a revenit la biletele ridicol de ieftine (16 lei general, 8 lei pensionari, 4 lei elevi și studenți), cele de intrare în Cetate, pentru turiști.

Voi reveni cu amănunte în numărul următor, dar dacă veni vorba de bilete, trebuie să vă informez că se poate și altfel. Pe scurt: Bruce Springsteen pregătește un turneu mondial în care a inclus și Australia. Pariez că nu bănuiți cît costă biletele acolo. Sigur că nu toate, sînt și unele mai ieftine. Fiți atenți: 5.000 (cinci mii!) de dolari! Or fi ei australieni, dar tot dolari sînt! Lumea zice că Springsteen a înnebunit, scandalul e enorm. Să vedem cum o scoate la capăt.