Mașina fără frîne

Domnul doctor Iuliu Mureșan s-a reîntors la muncă. Nuuu, Doamne ferește să vă bată gîndul (rău) că medicul ortoped Iuliu Mureșan s-a reapucat de reparat picioare la oameni și copite la fotbaliști! Nu, nici gînd. Asta a fost doar prima meserie a domniei sale, cea de bază devenind între timp aceea de preș. de club de fotbal. Mai exact, doctorul Mureșan a fost președintele intrat în legenda unei echipe mai degrabă artificiale, CFR Cluj, care sub comanda domniei sale (și a ”finanțatorului” Arpad Paszkany) a cîștigat nu mai puțin de 13 trofee: campionate, cupe ale României, supercupe. E drept că tot la capitolul ”cîștiguri”, cei doi titani ai fotbalului ardelenesc ar fi bifat aproape 15 milioane de euro (14. 838.922, dacă vreți suma exactă conform dosarului penal întocmit de DNA celor doi, acuzați de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală), bani cu care ar fi păgubit clubul CFR și pe care i-ar fi plimbat pe la niște bănci off-shore de prin Cipru pînă li s-a pierdut urma! La o analiză sumară, bazată doar pe documentele procurorilor, Mureșan și Paszkany ar fi trebuit să fie dați dispăruți din viața publică și să zacă ani buni în pîrnaie. Numai că după cîte știm și noi despre instituția asta, e absolut plauzibil că ambii sînt nevinovați, însă asta nu trebuie corelat cu revenirea lor la CFR. Sînt însă curios ce vom afla despre ăia care pînă acum au fost în posturile respective, mai ales despre reputatul cavaler al dreptății cu fluier în gură, tupeistul Balaj.

De un lucru însă nu ne putem îndoi: fotbalul românesc în ansamblul său și în toate funcțiile cu acces la ”cașcaval” (cum metaforiza șeful său, la rîndu-i poreclit metaforic și mafiotic ”Corleone”) este năpădit, dintotdeauna, și se pare că pentru eternitate de toți șmecherii imaginabili. Pare o mașină echipată cu de toate, mai puțin cu frînă!