Vicele care nu deranjează

Viceprimarul PNL al Sucevei, Daniel Ungurian, care a fost pus de decor în funcție de așa-zisa coaliție PSD-PNL și care e cam moale de felul lui, a declarat într-o intervenție telefonică la Antena 3 Suceava că are o relație tensionată cu viceprimarul PSD.

În schimb, cu primarul PSD al Sucevei a afirmat că are o relație bună, dat fiind faptul că el, ca de obicei, și-a văzut de treabă, nevrînd să deranjeze pe nimeni, iar primul ales al municipiului, apreciind acest lucru, nu i-a făcut nimic rău. De fapt, a spus cu sfioșenie vicele PNL, primarul l-a lăsat fără secretară și fără șofer fără să-l anunțe în prealabil că o va face. În cazul șoferului primarul i-a zis acestuia să predea cheile mașinii, iar secretarei i-a transmis direct că va fi mutată în alt birou.

Ce primar de treabă! Unul al naibii ar fi putut să-l lase pe Daniel Ungurian și fără perciuni, și fără funcția de viceprimar, lucruri care l-ar fi deranjat. Dar nu mult, ci numai puțin, cît să nu deranjeze.

Prea Mulțumitul Daniel