La Zoo, nu la națională!

Se știe că printre puținele lucruri pe care sînt totuși obligați să se prefacă virgulă că le fac pentru a-și justifica (în fața fraierilor ca mine, ca dv., ca noi toți) salariile pe deplin nejustificate, angajații instituției pe funcții de antrenor (cu toată turma: secunzi, preparatori fizici, maseuri, nutriționiști etc., adică o întreagă armată de paraziți) trebuie măcar să pară preocupați de rezultate, să se arate serioși și îngrijorați… Asta în condițiile în care nu-i caută nici dracu’ la CV, adică la știință, la meserie. Că dacă ăia care îi numesc i-ar căuta, poate că nu le-ar mai veni să pună în vîrful unei echipe care se numește totuși România (indiferent dacă-i vorba de aia sub 17 ani, sub 19, sub 21 etc. sau aia de seniori, aia „adevărată”) pe unii care n-au fost în stare nici să-și termine liceul. De aici, discuția poate să o ia razna în orice direcție. Și poate că școala nici nu-i atît de importantă, dacă e compensată prin altceva. Dar ce naiba „altceva” ai putea aștepta de la un Rădoi, de la un Lobonț ori chiar Iordănescu, în al cărui CV de pe Wikipedia poți citi… nimic despre studii! Ce să dea ei „elevilor”, în afară de știința pe care e clar că n-o au!? Elan, mobilizare, angajament? Mă faceți să rîd! Ce mobilizare poa’ să facă alde „Pisica”, individul care a stat legumă pe banca Romei preț de 9 ani, timp în care nu știu dacă a apărat în patru meciuri!? Ce poate el să le spună amărîților ălora „under 20” decît că dacă găsești o sursă de bani trebuie să te agăți ca virgulă căpușa de ea și să nu-ți mai dai drumul decît la pensie!? Poate nu știți: toată perioada cît a parazitat acolo, Lobonț a avut salariul de exact 500.000 de euro pe an! A cîștigat zăcînd 4,5 milioane de euroi, de unde rezultă că a fost cel mai bine plătit portar din lume: peste 1 milion de fiecare meci apărat!! Iar individul ăsta cu 8 cuvinte în vocabular (dintre care 6 sînt înjurături!) „antrenează” o echipă numită România! Una care a luat 7, 6, 4 goluri pe meci, iar în ultimul, în Elveția, săptămîna trecută, 5-0! Dacă tot îi zice „Pisica”, ce caută printre oameni în loc să stea la Zoo?