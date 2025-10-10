Horror show cu EL&P

Ceea ce părea mai degrabă o glumă în urmă cu cîțiva ani, adică utilizarea de tehnologii ultraperformante pentru a readuce pe scenă nume celebre care ne-au părăsit definitiv sau altele care doar au abandonat cariera muzicală din diverse motive (cel mai serios fiind înaintarea în vîrstă, iar odată cu ea apariția problemelor medicale care evident că nu se potrivesc cu imaginea zeilor de odinioară), a depășit de mult faza experimentală și a devenit ceva dacă nu banal, atunci utilizat relativ frecvent.

Să ne amintim de ”duetul” pe care Paul McCartney îl face de vreo 3-4 ani la fiecare concert al său cu John Lennon, fostul său prieten și partener în The Beatles, sau de apariția celebrului grup ABBA în ”concert” 4D la Londra în 2024.

Privite cu interes și curiozitate, toate aceste resuscitări pe mine mă deprimă, mă neliniștesc, iar unele mi se par de-a dreptul îngrozitoare, precum ”turneul” Emerson, Lake & Palmer (despre care am mai scris aici), care e departe de a fi fost doar o aiureală sau o escrocherie la care s-a dedat toboșarul Carl Palmer, singurul în viață din cei trei enormi muzicieni. Grotescul concert, devenit turneu, beneficiază acum de un anunț (”semnat” de toți trei, adică unul viu și doi morți!) care spune că pe 26 septembrie a luat sfîrșit prima parte, din America de Nord, a turneului ”An Evening With Emerson, Lake & Palmer” și că se pregătește continuarea, în noiembrie, a turneului, partea a doua urmînd să cuprindă Florida, apoi Argentina, între 18 și 24 noiembrie, urmate de Canada spre sfîrșitul anului. Spune comunicatul și că ”sînt tratative pentru partea britanică a turneului, probabil în primăvara lui 2026”. Concert sau horror show? Eu i-am văzut live, de fapt alive, adică vii! Se întîmpla în 3 octombrie 1992, la Royal Albert Hall. Acum nu m-aș duce nici cu pistol la tîmplă.