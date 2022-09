Festivalul… Simion, ediția I!

După atîtea festivaluri specializate (care de techno, care de blues, de rock, de manele și de care or mai fi fost), iată că în zilele de 26-28 august ne-am trezit invitați (via RTV) la un festival oarecum de fusion, din moment ce acolo au putut fi ascultate și privite fel de fel de momente muzicale din cele mai diverse genuri și specii, de la folclor pur și rock clasic, chiar istoric, pînă la chirăielile cică „de voie bună”, pe care le puteți auzi aproape la orice petrecere (numai la ale mele nu!) din oricare zonă a țării. Prins cu propria mea chermeză, adică aniversarea a 50 de ani (nu, nu e greșeală de tipar, aș vrea eu!) de la absolvirea liceului, nu am avut timp să mă delectez cu transmisiile TV de la locul faptei, ci doar cu decupaje din show pe la emisiunile de știri. Am prins însă chiar cînd s-a produs, iar ulterior am accesat diverse site-uri pentru a mă edifica pe deplin, reacția de o virulență extremă la adresa grupului Phoenix (mă rog, a entității care se pretinde a fi grupul respectiv) a unuia din foștii membri extrem de importanți ai acestuia, basistul Josef Kappl. El se declara oripilat de participarea emblematicului grup la un asemenea eveniment, respectiv nunta deputatului și liderului de partid George Simion. În replică, Nicolae Covaci, cel care se pretinde unic urmaș al clasicului Phoenix, a bolmojit ceva despre donație, caritate, contracte și alte bazaconii, într-o incoerență care i-a devenit a doua natură de multă vreme. Eu nu mai discut cu el de mulți ani, de la un conflict la care au fost martori toți cei care chiar erau Phoenix, inclusiv Josef Kappl, Țăndărică, Mircea Baniciu. Și toți mi-au dat mie dreptate. De data asta însă, chiar cu regret, sînt 100% de partea lui Nicu Covaci: care-i problema că a cîntat la nuntă?

Să vă spun la ce nunți au cîntat și Elton John, și Eric Clapton, și Santana!? Să vă spun cîți l-au mușcat de fund pe Bruce Springsteen că a cîntat la toate ceremoniile de instalare a președinților din ultimii vreo 40 de ani? Nimeni pe lume nu cîntă numai la Scala ori la Royal Albert Hall. Oare chiar o luăm razna toți, dragă Josef? (Foto: adevarul.ro)