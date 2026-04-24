Hall of Fame recidivează

Ca în fiecare an pe vremea asta, săptămîna trecută s-au făcut publice numele noilor admiși în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, ”clasa” din acest an fiind alcătuită din 8 nume, dintre care unele ne miră că au ajuns abia acum acolo, iar altele par de-a dreptul rătăcite în peisajul rock ‘n’ roll. Am să încep cu un nume din categoria rătăciților: Wu-Tang Clan, un grup de rap pe care am avut nefericirea de a-l vedea live în 2007, la Romexpo, în cadrul Festivalului B’Estfest. Nu, Doamne ferește!, nu mă dusesem să-i văd pe ei sau pe Marylin Manson, care a apărut pe aceeași scenă, ci pe Alice Cooper, ceea ce e cu totul altceva, credeți-mă! Ei bine, banda asta numită Wu-Tang Clan are cu rock ‘n’ roll-ul tot atîtea în comun cîte au Lionel Messi și Bîrligea! A-i pune pe ăștia în galeria celebrităților în genul inventat de Chuck Berry, Little Richard ori Jerry Lee Lewis este în mod evident o blasfemie. Nenorocirea se petrece însă de mulți ani, de vină fiind nu doar juriul care-i selectează pe nominalizați, ci și votul final prin care publicul alege numai 8 artiști dintr-un număr considerabil mai mare selectați inițial. S-a ajuns astfel ca în timp să le fie refuzat accesul chiar și unor monumente r ‘n’ r precum Jethro Tull, Steppenwolf, Meat Loaf, chiar dacă acestea întruneau condiția principală, aceea de a fi trecut minimum 25 de ani de cînd au scos primul disc. Ei bine, anul acesta, printre respinși se numără Shakira, Pink, Mariah Carey. Să salutăm totuși admiterea lui Phil Collins la prima sa nominalizare ca independent (el figurează în Hall of Hame ca membru Genesis).

Iată lista completă a celor 8 fericiți admiși: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan. Să fie primiți!